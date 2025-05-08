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    德國在台協會批評朱立倫「希特勒說」 竟遭網軍出征：滾出台灣

    德國在台協會的臉書遭到大批網友「出征」，甚至有人叫囂要他們「滾回德國」、「滾出台灣」。（擷取自Threads）

    德國在台協會的臉書遭到大批網友「出征」，甚至有人叫囂要他們「滾回德國」、「滾出台灣」。（擷取自Threads）

    2025/05/08 20:51

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨天（7日）批評，總統賴清德對在野黨的所做所為，是在「做希特勒做的事情」。德國在台協會發文點名朱立倫說，言論令他們深深失望且憂心。朱立倫回擊，「外國政府不能成為迫害民主的幫凶，更不應該干預各國的內政」。德國在台協會臉書也遭到大批網友「出征」，甚至有人要他們「滾回德國」、「滾出台灣」。

    國民黨主席朱立倫指評賴清德總統面對在野黨的作為「就是在做希特勒做的事情」，德國在台協會昨晚在臉書直接點名朱立倫指出，他們注意到朱立倫近期的言論，感到深切的失望與憂心（With deep disappointment and concern），將德國與歐洲在1933年至1945年間發生暴行及納粹的罪行，與台灣當前政治局勢對比的意圖，非常令人不安。沒想到，朱立倫今天回應，「外國政府不能成為迫害民主的幫凶，更不應該干預各國的內政」。

    德國在台協會臉書一篇無關朱立倫發言的紀念二戰80周年主題的貼文，湧入大量網友留言攻擊，「德國人自己選出希特勒」、「德國在台協會是民進黨賴清德的奴才嗎？」、「滾回德國啦」、「滾出台灣吧」、「干你們外國人屁事啊？」「請問是朱立倫或國民黨指使你們屠殺猶太人的嗎？」「納粹也是你們德國造成的，你們管好自己的事就好，輪不到德國說嘴」。

    不過，這些言論被轉到Threads及其他臉書粉專後，也有網友湧入德國在台協會粉專聲援或道歉，「身為台灣人非常抱歉。那麼多腦殘的人來攻擊你們。深感抱歉。」、「中國網軍來攻擊你們了」、「抱歉造成德國在台協會困擾」、「對不起，讓大家看到台灣還有這麼一群低劣的人。這就是要罷免他們的原因」。

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