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    柯建銘告周萬來議事不公 韓國瑜反嗆：自己不吃藥卻要別人吃藥

    立法院長韓國瑜今召集朝野黨團協商「司法院大法官人事同意權案」等10案。（記者王藝菘攝）

    立法院長韓國瑜今召集朝野黨團協商「司法院大法官人事同意權案」等10案。（記者王藝菘攝）

    2025/05/08 16:34

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘今於朝野協商中表示，新國會運作這1年多以來，秘書長周萬來、議事處長高百祥議事不公，他已於4月初委託律師至台北地院提起刑事訴訟，控告2人違反「公務員服務法」。對此，立法院長韓國瑜指出，他負最終責任，柯提訴訟對周等人不公平。韓也強調，柯對其指教有些他不敢苟同，「就好像一個人生病了，自己不吃藥，卻要別人吃藥；這公平嗎？」

    韓國瑜今召集朝野黨團協商「司法院大法官人事同意權案」等10案，民進黨團質疑昨天下班前已發函給韓，要求增列3案進行協商，但韓卻未列案。

    柯建銘更批評，韓院長上任1年多來，主持院會、朝野協商從不照規矩，甚至動用連蔣介石也不敢用的「舉手表決」，立院完全不照議事規則，甚至晚上7時30分跑來開會，這樣到國民黨中央黨部開就好了，全國老百姓看在眼裡。柯並批評藍白恣意妄為，引來大罷免，讓老百姓憤怒，提供大罷免養分。

    柯建銘表示，在4月8日朝野協商後，他已委託律師至北院控告周萬來、高百祥違反「公務員服務法」，行政不中立造成整個立院大亂、國會亂象，假如周萬來能秉持像他寫的書一樣遵守議事原則，高百祥也照議事規則來，相信現在國會不會這樣。柯並向韓喊話：「我們兩個都沒有頭髮，希望不要無法無天。」

    對此，韓國瑜表示，他做院長1年3個月以來，只要坐在這個會議桌上，或在院會，一定秉持議事客觀中立，也許不盡善盡美，但他和周萬來整個團隊，盡量做到公正、中立、不加入自己價值判斷，完全尊重議事規則。

    韓國瑜也說，周萬來、高百祥等所有立院工作夥伴（的作為），「我負最高、最終責任，有什麼事找我就好。」不要公務員一輩子循規蹈矩，在做這些工作時，柯建銘卻提法律訴訟案，對他們非常不公平。

    有關協商列案，韓國瑜則說，原則上是根據各黨團所有來函，一定會列進去，若有協商必要會和黨團溝通，這點在前院長王金平時期就是這樣處理，院方沒理由也沒資格取消任何黨團的提案。昨天因為有時間差，發開會通知後才接到民進黨團要求增列，須尊重藍白黨團，他們收到的開會通知沒有新的3個案子。

    最後，韓國瑜指出，針對立院這1年是否有胡搞亂搞，他請來全台最會開會的周萬來擔任秘書長，就是希望立院遵守議事規則好好走下去。他說：「柯總召對我的指教，有些不敢苟同，就好像一個人生病了，自己不吃藥，卻要別人吃藥，你每次把朝野協商和院會鬧成這樣，把責任歸到我身上這邊來，這公平嗎？」

    「砰！」柯建銘聞言當場拍桌，但韓國瑜不予理會，語畢旋即宣布休息。從下午3時開會至今，仍尚未進入協商主題。

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