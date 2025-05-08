朱立倫「希特勒說」引發國際關切 德國女模動怒：丟臉的人下台！

歸化我國籍的德國女模陳雪兒。（圖翻攝自陳雪兒IG）

2025/05/08 17:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（8日）是二戰歐戰勝利80年，總統賴清德首次代表台灣政府發表紀念談話，國民黨主席朱立倫昨（7日）竟稱賴清德就像納粹領導人希特勒，引發德國在台協會發聲譴責，不料朱今又嗆「外國政府不該干預內政」，讓外界大傻眼。歸化我國籍的德國女模陳雪兒，過去罕對政治發表過意見，這次她也忍不住在社群發文怒斥：「朱立倫，下台！ 他真的不適合擔任政治領導職務！」

朱立倫週三針對賴清德準備發表二戰歐戰勝利談話一事，批評賴清德就像希特勒，二戰的德國、義大利、日本等軸心國都是法西斯主義，希特勒跟墨索里尼都是靠民主選舉選上的，他們借民主之名，動用司法手段一一消滅在野黨，所有在野黨被抓起來後，他就變成最好的獨裁者，賴清德今天對在野黨的所做所為，就是在做希特勒做的事情。

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德國在台協會昨晚在官方臉書發布聲明，對朱立倫的發言表達深切失望與擔憂，「任何試圖將納粹政權的罪行，或將納粹於1933年至1945年間在德國和歐洲犯下的暴行，拿來與台灣當前的政治局勢相提並論的行為，都令人深感不安！我們必須明確指出，今日的台灣絕不能拿納粹的暴政相比，我們誠摯呼籲國民黨領導層，避免在國內政治論述上進行不恰當且缺乏歷史敏感度的比較。數以百萬計的納粹受害者，促使著我們必須尊重歷史真相，並拒絕一切形式的輕視，或貶低歷史的言論。」

不料朱立倫今天竟回應稱，外國政府不能成為迫害民主的幫凶，更不應該干預各國的內政，國民黨的立場很清楚，民主政府也有可能產生法西斯，賴清德已經獨裁化，迫害在野黨，與法西斯相同，這是歷史教訓，他呼籲各界要嚴正面對所有殘害民主或迫害在野黨、傷害所有人權的獨裁者，這是大家的共同目標，也是他的原意。

去年順利歸化我國籍的德國女模陳雪兒，今天忍不住在臉書發文開轟：「我身為德國跟台灣人真的對國民黨朱立倫講的話很抱歉。真的丟我們台灣人的臉！現在連德國在台協會都翻白眼……台灣政府跟納粹主義不一樣，朱立倫身為一個這麼重要的政治人物，不應該將納粹與台灣政府相提並論！朱立倫，下台！ 他真的不適合擔任政治領導職務！」

看到過去罕對台灣政治發表意見的陳雪兒，都看不下去朱立倫的言行，跳出來砲轟，數千人按讚表達認同，不過也引來不少疑似藍白支持者，和中國網軍出征，其他網友紛紛留言「幫補血」，「雪兒和德國在台協會都好勇敢，願意為台灣發聲！講真話很快就有一堆奇奇怪怪的帳號來出征，如果待會你覺得困擾又很生氣，就把貼文刪了，還有理智的台灣民眾會明辨真相的」、「臉書沒救了，一堆假紅帳，雪兒加油」、「看到你因為挺台灣就出征，就知道你說對話了」、「辛苦妳了，這類的發文一定會被攻擊，挺住！」

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