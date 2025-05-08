台南幽靈連署起訴莊占魁等11人 王定宇要求朱立倫公開道歉

民進黨立委王定宇。（王定宇提供）

2025/05/08 16:16

〔記者劉婉君／台南報導〕台南地檢署偵辦民進黨立委王定宇、林俊憲罷免連署案，今（8日）依偽造文書與個資法等罪，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，其餘黨工及親友37人緩起訴處分。對此，王定宇要求國民黨主席朱立倫公開道歉。

王定宇表示，該案共有多達37人坦承認罪，偽造文書的連署書超過1600份，佔50%以上，比對名冊和犯罪人證詞，也證實是多位國民黨黨工、親友，抄寫國民黨名冊，可以說是罪證確鑿，被偽造傷害權益的台南市民超過3500名以上。

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王定宇說，就如此明確的組織性犯罪，要求法院給予重懲，而中國國民黨黨主席朱立倫也應該就此起傷害民主、傷害台南市民權益的醜聞，公開道歉。

另外，針對朱立倫公開將總統賴清德比擬為納粹獨裁者希特勒，受到德國等多國發出聲明譴責，王定宇說，「只能說這種做法非常的中國國民黨」。

王定宇表示，濫用納粹，顯示毫無國際觀，將國際公認的民主優等國-台灣，比擬為納粹，既非事實，更是不倫不類。國際外交上，罕見駐地單位點名特定政黨批判，此次德國駐台辦事處點名國民黨，歐盟經貿辦事處分享該文，「中國國民黨真的是丟臉丟到國際了。」

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