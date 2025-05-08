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    為何歐洲多國不滿朱立倫發言？ 謝志偉再發聲曝他們「共同憤怒」

    歐洲駐台機構紛紛轉貼了德國在台協會的貼文。（擷取自臉書，本報合成）

    歐洲駐台機構紛紛轉貼了德國在台協會的貼文。（擷取自臉書，本報合成）

    2025/05/08 17:09

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨（7）日表示，總統賴清德如今對在野黨的所做所為，是在「做希特勒做的事情」。受到德國在台協會點名批評，另外有許多歐洲駐台機構，都轉貼了德國在台協會的貼文。然而朱立倫卻回應指「外國政府不該干預各國內政」。駐德代表謝志偉表示，此非台灣的內政被干涉，而是他們的內心被刺痛。他更指，無論納粹的受害者，還是加害國承接者，都對朱立倫感到憤怒，因為朱消費了納粹的無數受害者。

    針對國民黨主席朱立倫接連以納粹、希特勒諷刺民進黨以及總統賴清德。言論傳出後，不僅受到德國在台協會點名批評，以色列駐台辦事處今日也表示，他們反對任何形式淡化大屠殺的行為。此外，包括歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭駐台辦處等歐洲駐台機構，都已經轉貼了德國在台協會的貼文。沒想到朱立倫對於外界怒火卻回應「外國政府不該干預各國內政」。

    謝志偉稍早在臉書PO文表示，朱立倫將「納粹政權」和當下備受自由世界肯定的「民主台灣」並列，那不是在幫納粹洗白嗎？那豈止是在「淡化」納粹罪行？那簡直是在「美化」納粹罪行。

    在朱立倫回應後，謝志偉再度PO文對朱立倫喊話表示，「此非台灣的內政被干涉，而是他們的內心被刺痛！」謝志偉說，當納粹德國的受害者尤其是以色列，及英、法及歐盟其他國等，都陸續和德國在台協會站在一邊的時候，背後就意味著「和解共生」四字。

    謝志偉說，而若不是數十年來，加害國承接者以各種形式展現了誠心的反省，受害國不可能蘊出原諒的意願。超過一甲子，雙方共走「和解」這條路，其間，即便攜手並肩，亦有步伐不一的時候。然而，最後雙方都能通過各種歧曲艱難的考驗，抵達目的地「和解共生」。

    謝志偉最後也總結，加害國以及受害國承接者雙方，對朱主席的共同抗議是「他淡化了納粹的滔天罪行」，而雙方對朱主席的共同憤怒是，「他消費了納粹的無數受害者」。

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