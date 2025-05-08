分析藍營2024慘敗轉變 沈榮欽：躺平的國民黨與朱立倫

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/05/08 16:44

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨主席朱立倫昨（7）日為批判台灣總統賴清德，將其比擬為「納粹獨裁者希特勒」，引起德國在台協會點名譴責，聲明更被多國協會與辦事處等轉發。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，2024大選之後，國民黨似乎放棄了執政雄心，朱立倫在喪失名不符實的「精算師」標籤後，連國際敏感度一併丟失，已經是強弩之末的朱立倫猶能引發八國聯軍抗議，可見其心智喪失到什麼程度！

沈榮欽在臉書PO文表示，2021年國民黨因萊豬公投，極力宣揚疑美論。當時朱立倫甫當選國民黨主席，雖繼續推動反萊豬公投，但同時也表示將重設駐美代表處，兩路並進買保險，並於2022年訪問華府時揭牌駐美代表處。

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沈榮欽指出，朱立倫設立駐美代表處的目的在於爭取2024年重返執政，不希望疑美論完全佔領國民黨論述，仍要和美國維持友好關係。不過千算萬算的朱立倫最後未能代表國民黨競選總統，藍白在君悅飯店的「五漢廢言」向國人揭露平時老謀深算政客的謀略不比大學生選學生會長高出太多，藍白合破裂，國民黨於2024大選慘敗。

沈榮欽續指，大選之後，國民黨似乎放棄了執政雄心，立法院由傅崐萁和他的小夥伴黃國昌主導，從違憲擴權立法、亂刪預算到統籌預算的分配，國民黨聯手民眾黨，以政治報復為手段，癱瘓國家為目的，其不可一世的程度，讓縣市首長從媒體上消聲匿跡，更沒有人再提起國民黨駐美代表處，國民黨不僅放棄了立法，也放棄了外交，朱立倫成為弱勢黨主席，如果不是中國軍演時，副主席夏立言就必須到對岸配合統戰並要錢，很少人會記得朱立倫還在政治中心。

沈榮欽分析，知識份子離開國民黨後，眼見執政無望的國民黨中央只剩下黨工和匿名粉專，「綠共」與「納粹」這種過去上不了檯面的詞彙，因缺乏知識份子把關，成為民粹化國民黨的正式用詞，朱立倫在喪失名不符實的「精算師」標籤後，連國際敏感度一併丟失，「綠共」令中共不滿，濫用「納粹」罕見讓德國、法國、以色列、荷蘭等國大使館一起抗議，已經是強弩之末的朱立倫猶能引發八國聯軍抗議，可見其心智喪失到什麼程度！

沈榮欽直言，無論是「塔綠斑」、「綠共」或是「納粹」，都是台灣滿懷恨意鄉民對國際無知的稱呼，甚至別說對國際關係的理解，只要是有一點點decency的政治人物都不會使用。美國已經成為西方國家中分裂之最，未來勢必付出代價。台灣政治人物有蠢如朱立倫之流，破壞台灣與西方民主國家的關係不講，將自己國家套上納粹枷鎖，本就是一件極為危險之事，俄國侵略烏克蘭之前，便是先將之抹為納粹，如今國際獨裁者聯盟方興未艾，朱立倫又蠢笨如斯，連CIA也難以「保護」事小，傷害國家安全則天理不容。

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