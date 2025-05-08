國民黨爭議連環爆 沈伯洋：正在變成中國黨與傅崐萁樣子

立委沈伯洋。（資料照）

2025/05/08 16:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨近日爭議連環爆，對此民進黨立委沈伯洋表示，國民黨2024的大轉變，是「大罷免」的根本原因，朱立倫的失言、文傳會的集體失能，正是病徵，中國國民黨，正在變成中國黨。

沈伯洋在臉書PO文表示，朱立倫惹火一堆國家，但別忘了，我們對外就是一個國家。外交部澄清立場有其必要，我今天在立院質詢也強調這一點，國民黨2024的大轉變，是「大罷免」的根本原因，朱立倫的失言、文傳會的集體失能，正是病徵，看看國民黨現在的樣子：量產中國論述與語句、量產羅智強與徐巧芯、最終連黨主席都成為傅崐萁的樣子，傅今天笑得多開心？中國國民黨，正在變成中國黨。

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沈伯洋指出，台南起訴了偽造文書，但除了起訴，有不少緩起訴，很多是「被找來抄寫」的青年或親友，最後應該是作證之後，變成緩起訴，那些被利用的國民黨青年們，這場局，真的不值得你們賠上人生，請讓設局的大人自己去扛，台南檢方的認定，在法學上極其合理，不要放棄全身而退的機會。

沈伯洋直言，今日民調數據揭示一個關鍵事實，對於死人連署，民進黨支持者83%不認同、民眾黨支持者73%不認同、國民黨支持者60%不認同，國民黨若一直用「司法迫害論」，鞏固的只是一群激進者，約24%。

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