中市清潔隊員裝備「洗產地」爭議延燒 議員再爆沒商品標示、品質堪慮

市議員王立任（中）批環保局不但買中國製雨衣，還沒有商品標示，現場輕拉雨衣拉鏈拉頭竟斷裂。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/08 16:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕日前民進黨中市議會黨團召開記者會，指控環保局購買中國製雨衣等裝備給清潔隊員，議員今天再度質疑，環保局採購的設備，未依《商品標示法》規定，在商品本體、外包裝或說明書標示相關資訊；市議員王立任現場展示雨衣時，拉鏈拉頭竟當場斷裂，痛批品質根本有問題，對得起辛苦的清潔隊員嗎？

此外，因遭黨團指控是買中國貨後改換包裝，竟是由環保局的人員來換，廠商雖說會給人事費，將如何計算?也引發爭議。副市長鄭照新表示，環保局當初在採購時可能想不夠成熟，要檢討改進。

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台中市環保局去年採購清潔隊員反光背心、雨衣、雨鞋等裝備，今年1月被爆以中國劣質品充台灣製品，當時環保局長陳宏益稱是「原產地國別有文書作業疏失」，不料，事過3個月，4月30日又被舉報該批劣質品竟未驗退，環保局竟大剌剌拿沒有標示的透明塑膠袋換包裝「洗產地」。

市議員王立任、黃守達及張玉嬿指出，依據公共工程委員會訂頒的《財物採購契約範本》規定，廠商不得違反商標法，而環保局此次採購裝備，在換包裝前後皆不符合商品標示法所規定來落實標示，這些裝備根本不符履約管理規定，若環保局在採購契約中，刻意刪除所規定的項目，就有不法圖利之嫌。

王立任表示，通常招標文件中會詳細載明標示產地如：國產或進口、原料組成、符合特定規格，如MIT標章、環保標章、國軍標準等，而此批雨衣等裝備，沒有任何的標示，已違反規定。

他更痛批環保局要求公務員於上班時間，去協助廠商將印有簡體字標示的包裝拆除，再以透明的塑膠袋重新封裝是不當作法，還要求廠商支付人事費用或扣款，是如何計算相關費用？市府應該要嚴正的檢討，未來不該再發生同樣的狀況。

王立任、張玉嬿、黃守達要求，環保局應立即退回所有不合格裝備，依契約依法辦理，並全面檢討採購程序，提供真正合格、耐用、安全的裝備給清潔人員。

市議員王立任（中）批環保局不但買中國製雨衣，還沒有商品標示，現場輕拉雨衣拉鏈拉頭竟斷裂。（記者蘇金鳳攝）

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