聲明不募款、不接受捐款 港湖除銹：與國民黨最重要差異

港湖除銹強調，恪遵三不原則，「不會成立協會」、「不會對外募款」、「不會接受捐款」，也強調依法行事、公開透明是公民團體最強大力量，這正是與國民黨系統最重要的差異。 （記者甘孟霖攝）

2025/05/08 16:03

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免藍委李彥秀團隊「港湖除銹」5月6日二階送件，遞交4萬5183份連署書，超過法定門檻142%。團隊今（8日）指出，第三階團將整裝出發迎接更艱鉅挑戰，並聲明會持續恪遵「三不」原則：「不會成立協會」、「不會對外募款」、「不會接受捐款」，也強調依法行事、公開透明是公民團體最強大力量，這正是與國民黨系統最重要的差異。

港湖除銹表示，團隊第三階段將整裝出發，迎接更艱鉅挑戰，領銜人鍾春德正式授權赴領銜人楊仁坤重新調整團隊組織架構，在空戰方面，團隊將推出全新系列影片以及地方報刊《鋤莠報》，闡述罷免理念與行動正當性；陸戰方面，團隊將持續站上街頭，一步一腳印地宣講，以證據向民眾說明過去一年藍白聯手造就的亂象，讓選民認識制度、看清真相，凝聚更多守護台灣的力量。

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團隊也聲明，為確保行動透明與正當性，現階段與未來會恪遵「三不」原則：「不會成立協會」、「不會對外募款」、「不會接受捐款」。團隊強調，所有行動皆仰賴志工自發性的參與，以及港湖居民的支持，相信依法行事、公開透明，是公民團體最強大的力量，也是他們與國民黨系統最重要的差異。

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