國安人士：中國學俄羅斯講希特勒 朱立倫有樣學樣

國民黨主席朱立倫。（記者塗建榮攝）

2025/05/08 16:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕國民黨主席朱立倫以希特勒類比賴清德總統，引起德國、以色列兩國駐台機構發出聲明表達譴責，法國等歐洲國家駐台機構也轉貼聲明達聲援立場。國安人士今天指出，朱立倫的說法，中共在兩年前認知操作的敘事上，就已說賴清德是納粹、是法西斯。而中共這幾年運用這邏輯，則是複製俄羅斯的手法，說烏克蘭總統澤倫斯基是希特勒，正在法西斯化，所以要攻打烏克蘭。

國安人士認為，這次以色列以及德國等歐洲國家駐台機構的反應，對朱立倫說法這麼直接激烈，除了過去的歷史，另外就是現在中國及俄羅斯等威權國家都用希特勒這個極度負面的政治符號，用來操弄並攻擊民主國家的領袖。

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相關人士提到，普廷過去對俄羅斯人民多次講話洗腦，把他對烏克蘭的戰爭辯解為「維和任務」，是對烏克蘭的「去納粹化」。結果中國官媒這幾年也開始仿效，把賴清德比喻為當年希特勒，手法和納粹黨如出一轍。國內政治人物也陸續複製，像無黨籍立委高金素梅就在立院質詢公開指控納粹，然後中國社群媒體就擴大引用，加大這以訛傳訛效應。

國安人士指出，特別現在是紀念歐戰結束80週年之際，就覺得普廷這樣說，中國也這樣說，怎麼你朱立倫及國民黨也「有樣學樣」，而為之傻眼。

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