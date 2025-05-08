震怕了! 5里長向蔣萬安陳情 要求大巨蛋設「阿妹條款」

大巨蛋周邊5個里的里長與台北市長蔣萬安座談時聯合提案，希望大巨蛋比照小巨蛋設「阿妹條款」。（記者何玉華攝）

2025/05/08 16:08

〔記者何玉華／台北報導〕藝人張惠妹去年底在大巨蛋嗨唱跨年，演唱會造成鄰近各里房舍震動，紛紛向里長反映，各里里長疲於應付，周邊5個里的里長今（8日）在與台北市長蔣萬安座談時聯合提案反映，希望訂定規範，在規範出爐前先比照小巨蛋的「阿妹條款」；蔣萬安在會中表示，已要求遠雄落實場館周邊震動監測，體育局也說將持續與遠雄溝通。

張惠妹去年跨年前舉辦的多場演唱會，北市府1999累計接獲上百通陳情震動、搖晃電話，松山、信義區議員都接到不少陳情電話，當時議員秦慧珠也提出建議比照小巨蛋禁止跳動。

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張惠妹2015年4月在台北小巨蛋舉辦演唱會，演唱招牌歌曲「三天三夜」時，全場觀眾隨節奏跳動，宛如地震導致附近住戶抗議，小巨蛋營運管理中心為此增訂防震規範，儀器偵測震動超過標準值63分貝，將開罰10萬元，且連續罰，不聽勸導可直接斷電，2016年起實施執行，被稱為「阿妹條款」。

新仁里長吳建德、正和里長董玲娥、中興里長趙惠美、興隆里長吉娃斯·吉果與日前去世的西村里長馬念慈共同提案，指大巨蛋張惠妹演唱會造成鄰房震動搖晃，妨礙社區居民生活安寧及影響老屋結構，希望市府正視，訂定新規範前，先比照小巨蛋的阿妹條款，希望蔣萬安不要遇到大巨蛋就讓步？

蔣萬安在會中表示，已要求遠雄落實場館周邊震動監測。體育局則表示，將持續與遠雄溝通。

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