清大師「罷免影片」作業占總成績30％！學生退選後剩6人 校方說話了

清大中文系教師游惠貞開課，請學生交罷免相關影片當作業，遭退課。圖為清華大學。（記者洪美秀攝）

2025/05/08 19:28

首次上稿 16:48

更新時間 19:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學中文系教師游惠貞因開基礎影像敘事課，要學生以此次罷免議題拍攝影片交作業，遭學生在Dcard靠北「扯政治的都什麼課？」討論，更有學生稱此課不甜，且作業成績佔30%，不少學生紛紛退課，最後僅剩6個學生。有學生認為大學教師在課堂上提罷免議題，是把政治帶入校園。對此，游惠貞未有回應。

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在Dcard發文的學生也發出聲明稱這門課是中文系選修不是通識課，且作業內容在二退截止前就公佈，二退與否是個人選擇，並提到個人沒有任何政治傾向或目的。

發文學生稱，本意是希望勸退未來想選這門課的人加抱怨課程內容不洽當，她個人沒有任何政治傾向或目的。會請大家避雷選游惠貞的基礎影像敘事，是因游惠貞將罷免當課程內容，甚至出一個佔總成績30%的作業，認為這門課不甜，也認為不應把政治放進課程中，最後這門課退到僅剩6個。

據悉，游惠貞台灣宜蘭人，紐約大學電影碩士。資深策展人，曾策畫金馬國際影展、台灣國際紀錄片雙年展、台北電影節等大型影展，也曾與釜山影展共同策畫「當代亞洲紀錄片」系列影片，在清大開設「非劇情電影賞析」通識課程及「基礎影像寫作」課程。

清大校方回應，尊重教師在課程設計中的教學自主與專業判斷，也理解課堂上討論社會議題是高等教育中重要的一環。然而，教師在引導學生進行課程活動時，應審慎處理涉及公共或政治性議題，避免使學生感受到不當壓力，並應確保課程評量與學生立場無涉。

目前，學校已主動與授課教師了解課程安排的原意與實施狀況，也將聽取學生的反饋，釐清是否有教學不當或偏離教育目的之情形。如有確切事證顯示課程執行不符教育原則，將依校內相關規定妥善處理，並協助學生維護其學習權益。同時學校強調，學術自由與教育中立同樣重要，課堂應是理性對話與多元觀點並存的空間，學校會持續關注事件進展，審慎因應。

清大學生爆料，老師出「罷免影片」作業占總成績30%。（記者洪美秀翻攝）

學生說，退選後只剩6人修課。（記者洪美秀翻攝）

爆料的學生說，她沒有政治傾向或目的。（記者洪美秀翻攝）

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