國民黨南市黨部涉幽靈連署11人起訴 吳崢：請好好面對司法

民進黨發言人吳崢。（圖由民進黨提供）

2025/05/08 16:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案，發現提議人名冊涉及偽造文書，台南地檢署今宣布偵結，依偽造文書與個資法等罪起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，另對其餘37人予以緩起訴處分。對此民進黨發言人吳崢表示，這麼多國民黨工已經坦承犯行，證明國民黨就是違法最大黨！國民黨自己好好面對司法吧！

吳崢在臉書PO文表示，國民黨對林俊憲、王定宇委員發起罷免，死亡連署、涉嫌偽造文書的案件，今天南檢正式起訴了。隨著案件進展，真相逐一浮上水面，國民黨不斷狡辯的司法迫害馬上不攻自破！國民黨，就是違法！

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吳崢指出，今天國民黨台南市黨部的高層幹部共有11人遭到起訴，同時也有37位國民黨基層黨工、志工或其親友已經完全「坦承罪行」而緩起訴。這是一個涉及近50人的犯罪集團，被查出超過3600份偽造連署！

吳崢續指，起訴不代表有罪，但是國民黨已經有37人承認犯罪。朱立倫主席還不認嗎？還要繼續耍無賴嗎？根據最新的消息，國民黨台南市黨部不僅接到來自黨中央的指示，甚至在送件過程，還在「國民黨中央黨部」內偽造文書。更扯的是，這樣的犯罪行為還涉及金錢，國民黨以每張2元或3元的代價，找人抄名冊，有夠囂張！

吳崢直言，這麼多國民黨工已經坦承犯行，證明國民黨就是違法最大黨！國民黨自己好好面對司法吧！

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