德國在台協會批朱立倫「照片有玄機」 杜奕瑾︰獨裁共產垮台象徵

德國在台協會在聲明稿附上的照片，為柏林著名地標「布蘭登堡門」（Brandenburg Gate）。（圖擷取自「German Institute Taipei 德國在台協會」臉書粉專）

2025/05/08 16:21

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨主席朱立倫昨（7日）將總統賴清德比擬為「納粹獨裁者希特勒」，引起德國在台協會點名譴責，聲明更被多國協會與辦事處轉發。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾透露，德國在台協會聲明稿附上的照片「有玄機」，不僅是德國著名地點，更是象徵東德獨裁共產制度垮台的歷史。

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杜奕瑾在臉書發文分享，德國在台協會昨日晚間透過粉專發布聲明稿，直接點名朱立倫近期的言論，並對此感到深切的失望與憂心（With deep disappointment and concern），「我們必須明確表明：今日的台灣絕對無法與國家社會主義的暴政相提並論。台灣的制度既不是、也絕不應被比擬為納粹政權所使用的恐怖工具。」

杜奕瑾指出，德國在台協會在聲明稿附上的其中一張照片，為德國柏林的著名地標「布蘭登堡門」（Brandenburg Gate），並進一步介紹，1987年6月12日，時任美國總統雷根（Ronald Reagan）曾在此發表著名演說，「戈巴契夫總書記，如果你要尋求和平，如果你要為蘇聯和東歐尋求繁榮，如果你要尋求自由，就到這扇門來吧！戈巴契夫先生，打開這扇門！戈巴契夫先生，拆除這堵牆！」

杜奕瑾指出，在這段演說發表不久，東西德民眾一起推倒了位在布蘭登堡門附近的「柏林圍牆」（Berliner Mauer，1961年8月13日至1990年6月13日），「布蘭登堡象徵意義，是獨裁共產制度的垮台與東西德統一。」另外，德國在台協會附上的布蘭登堡照片中，還有一段巨大的「我們記得」（We Remember）英文標語。

1987年6月12日，時任美國總統雷根（Ronald Reagan）曾在布蘭登堡門前發表著名演說。（資料照，歐新社）

1989年6月6日，遊客與布蘭登堡門前方的柏林圍牆合影。（資料照，路透）

1989年11月9日，在德國柏林宣布開放東德邊境後，東西德民眾一起攀爬布蘭登堡門前的柏林圍牆慶祝。（資料照，路透）

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