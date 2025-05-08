朱立倫嗆德干預內政 黃帝穎批：義和團對抗現代文明八國聯軍

律師黃帝穎。（資料照）

2025/05/08 15:57

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨主席朱立倫以「納粹」、「希特勒」批評執政黨。德國在台協會發聲明「對朱立倫的言論感到失望與不安。」而歐盟、比利時、荷蘭、法國、以色列均轉發德國聲明，表態不同意朱曲解納粹，錯誤類比民主台灣。律師黃帝穎痛批，朱顯然對曲解萬國公罪毫無悔意，國民黨慘淪義和團對抗現代文明八國聯軍。

「朱立倫鬼扯納粹引爆全世界不滿。」黃帝穎表示，朱立倫接連以「納粹」、「希特勒」錯誤類比民主台灣，讓真正納粹受害最深的德國看不下去，德國在台協會正式發出英文聲明「我們對朱立倫先生最近的言論感到失望與不安。」而歐盟、比利時、荷蘭、法國、以色列均轉發德國聲明，表態不同意朱曲解納粹。

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黃帝穎指出，朱立倫不知反思，竟嗆德國別干預內政，顯然朱對曲解萬國公罪納粹毫無悔意，國民黨慘淪義和團對抗現代文明八國聯軍。

黃帝穎說，先前國民黨強推國會擴權法案，引爆「美國在台協會」前處長司徒文及楊甦棣等30位國際學者發布聯合聲明，痛批藍白「超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念、違反程序正義。」在台投資超過700億美元的「歐洲商會」也對國民黨擴權法案提出警示。

「國民黨義和團簡直國際笑話！」黃帝穎表示，世界級法盲朱立倫竟單挑德國、歐盟、比利時、荷蘭、法國、以色列、美國、歐洲商會等「現代文明八國」。此舉是為大罷免添柴火，人民更要讓破壞國際信任的國民黨離開國會。

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