張志豪曝北市水利處欠薪醜聞 金額恐達1.37億元

台北市議員張志豪揭露，北市府水利處長期錯誤計算抽水站輪值人員加班費，累計金額恐高達上億元。（圖擷取自張志豪臉書）

2025/05/08 16:25

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨台北市議員張志豪日前揭露台北市政府工務局水利處長期錯誤計算抽水站輪班人員加班費，每人每月短少約5720元，以現職、離職、退休及調職人員約400人，薪資請求時效為5年認定，積欠加班費高達1.37億元，直斥醜聞，要求市府提出返還計畫；水利處處長張凱堯表示，2個月前已全面啟動清查，因為資料龐大，預計每2個月完成清查返還1個年度的加班費，今年底前返還全數加班費。

張志豪指出，水利處與抽水站人員約定正常工時是每日10小時，第11小時到12小時是延長工時，也就是加班，但水利處在2024年11月以前，都未給付加班費，違反勞動基準法第24條的規定；勞動局在今年1月21日已明確裁處違法。

請繼續往下閱讀...

張志豪說，依民法薪資請求權的時效是5年，以1個人每個月應付而沒付的加班費約5720元計算，5年就是34萬3200元。抽水站輪班人員，含現職、離職、退休及調職人員總計約400人，總計積欠的加班費將高達1.37億元。要求勞動局積極協助被積欠加班費的勞工請求返還加班費，工務局應積極主動返還並提出返還計畫。

張凱堯說明，不是沒有給付，而是有短缺，剛好有個案是一整個月沒有支付加班費，是部分未給付，不是全部未給付；去年12月開始，已經依照勞基法計算加班費。並於2個月前啟動全面清查，但因資料量龐大，預計每2個月返還1年度的加班費，今年底前全數返還。

水利處補充說明，過去輪班人員加班費的計算與發放方式，是依據水利處勞資會議決議，由勞資雙方協定，金額會超過或少於勞基法24條的給付標準，目前正在核算近5年的加班費差額，但因計算過程須考量同仁之間換班，請假……等情形，十分複雜，將每2個月返還1個年度的加班費，預計今年底前返還全數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法