深藍選區鬆動？罷免賴士葆二階達137％安全門檻

文山退葆今早赴北市選委會送件。（文山退葆提供）

2025/05/08 15:07

〔記者甘孟霖／台北報導〕今（8日）上午罷免藍委賴士葆團隊「文山退葆」前往北市選委會送件，共送出3萬4040份，約達到137%。文山退葆強調，這不只是連署書，更是市民親筆簽下的失望、憤怒與希望，「我們不是在『搞政治』，我們只是在恢復政治應有的樣子。」也呼籲民眾第三階段一定要出來投下同意票。

文山退葆表示，一開始就知道團隊缺乏資源，媒體也不會天天報導，還有很多人質疑深藍的文山區真的能罷免成功？但他們心裡清楚，真正讓人無法接受的，不是罷免失敗，而是明知代議士失職，卻什麼都不做。

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團隊指出，3月13日啟動第二階段連署至今56天，志工們走遍文山、南中正區每個角落，在市場、公園、夜市、車站周邊、社區巷口，每天連署、每天舉牌，風雨無阻，有上班族下班就來支援與排班，有退休長輩每天參與擺攤，有學生跟媽媽在空閒時間主動加入志工行列。

「我們不是網紅，也不是政治明星，我們只是一群不願再沉默的公民。」文山退葆說，團隊遭遇過許多質疑、嘲諷，還被罵「浪費社會資源」、「胡鬧荒唐」，更有志工在街頭遭到謾罵、騷擾甚至是死亡威脅，但每次低谷之後，總會有人遞上溫暖，於是團隊就又撐過去了。

文山退葆強調，這次行動不是某個團體的專利，而是公民集體的覺醒，不是在「搞政治」，而是要讓政治恢復應有的樣子，下一步等選委會查對，就是文山、南中正寫下新政治文化的機會，呼籲所有選民持續關注罷免進度，準備在第三階段投票日站出來，投下「同意罷免」，這不只是對一位立委的否定，更是對未來政治責任的期待。

進入二階連署的罷免案連署截止日期陸續到來，台北市連署達標的罷藍委罷免團體8日來到市選委會送件二階連署書，反共護台聯盟3號志工曹興誠（中）與罷團代表一起攜手宣傳台北市的罷團進度與後續規畫。（記者廖振輝攝）

「文山退葆」今上午赴北市選委會送二階罷免連署書。（記者甘孟霖攝）

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