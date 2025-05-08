罷免王鴻薇二階送件45818份達門檻165.2％ 初步合格率100％

山除薇害今早赴北市選委會二階送件。（山除薇害提供）

2025/05/08 14:55

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免藍委王鴻薇團體「山除薇害」今（8日）上午第二階段送件，共收到4萬7554份連署書，達法定門檻171.5％，最後造冊送出4萬5818份連署書，達法定門檻165.2%。團隊今下午更指出，連署書送件全數通過，初步合格率100%。

「山除薇害」發言人阿美表示，團隊總共收到4萬7554份連署書，達法定門檻171.5%，最終送出4萬5818份連署書，達165.2%。

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她說，在4月中團隊突破3.5萬份安全門檻後，成員就決定全力支援其他艱困區域，因為以目前國會結構，只有罷免王鴻薇是沒有用的，這樣雖然會影響到總收件量，但幹部都認為事情要分輕重緩急。

不過，因為有許多反共合作店家，以及許多海外志工、議員協助，在4月30日擺攤的最後一天，還是突破了4.5萬的收件大關，但中山北松山的居民對於這樣的表現似乎還不夠滿意，直到5月6日的總收件量，總共收到4萬7554份連署書，達到法定門檻的171.5%，經過造冊組努力，剔除重複與可能不合格份數後，最終送出4萬5818份連署書（165.2%）。

「山除薇害」今下午更發文指出，「山除薇害4萬5818份二階連署書全數通過！！初步合格率100%」。

「山除薇害」今送件罷免王鴻薇案件二階連署書。（記者甘孟霖攝）

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