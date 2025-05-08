藍營南市黨部偽造連署11人起訴 林俊憲：台南必須有人正面抗衡國民黨

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2025/05/08 15:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台南地檢署偵辦國民黨台南市黨部罷免民進黨立委林俊憲、王定宇涉及偽造文書，今天依偽造文書與個資法等罪起訴南市黨部副主委莊占魁及黨工等11人，另對其餘37名黨工及親友予以緩起訴處分。對此民進黨立委林俊憲表示，罷免是人民的權利，他予以尊重，但如果是來自國民黨有系統性、有策略性的攻擊，想要藉此讓林俊憲噤聲或退縮，他們不會得逞。

林俊憲在臉書PO文表示，國民黨由上而下、系統性的集體舞弊，為了什麼？今天南檢率全國之先，正式起訴國民黨台南黨部偽造連署，11人起訴、37人認罪獲緩起訴，近50人涉案。看完了起訴書，光是針對他的一階連署，就有高達約6成、1934份是偽造的，而來源果然是黨員名冊。檢調更掌握了「現在分配下去抄還來得及」等社交軟體訊息，說明這就是一場由上而下、有系統性的集體舞弊。

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不過事情還沒結束，南檢還在分案調查，因為還有一個最大的疑點待釐清：既然是「由上而下」，那麼這個「上」，到底牽涉多高層級？是黨部主委謝龍介下令？還是連謝龍介也只是「聽命行事」，這是直接來自國民黨中央黨部的指令？

其實，國民黨早就處心積慮想盡早「除掉」他，為之後的佈局排除障礙，避免正面對決。

這不是什麼秘密，國民黨的議員在政論節目上早就公開說過。謝龍介更是直接不演，公然教支持者如何回答民調，以干預民進黨的黨內競爭，聲稱這叫「策略運用」。

所以即使有大量黨工涉案、6成連署造假，罪證確鑿，國民黨仍然不惜祭出300塊時薪再找人繼續推動，那是因為他們著眼的，早已不是這場大罷免，而是在準備明年的佈局。

林俊憲表示罷免是人民的權利，予以尊重，但如果是來自國民黨有系統性、有策略性的攻擊，想要藉此讓我噤聲或退縮，他們不會得逞。至少在台南，必須要有人敢站出來正面抗衡國民黨，而不是與其合作交好。這也是選民支持他做為一個民進黨籍公職，最重要的使命之一。

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