一句話惹火歐洲 李正皓嘆：朱立倫靈魂早與魔鬼交易了

政論節目主持人李正皓。（資料照）

2025/05/08 14:55

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨將總統賴清德與希勒特比擬，稱其所為是「希特勒做的事情」後，被德國在台協會點名譴責，聲明更被法國在台協會、荷蘭在台協會、歐洲經貿辦事處等轉發。對此，政論節目主持人李正皓表示，「朱立倫的靈魂早就在2022年當選國民黨黨主席不久後，就被拿去與魔鬼交易了」。

李正皓今日於臉書發文表示，朱立倫一句話惹火了德、法、荷、以色列、以及整個歐洲，面對這種狀況，朱立倫完全沒有要道歉的意思，還回嗆：「德國在台協會不要成為迫害民主的幫兇，不該干預各國的內政」。

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李正皓直言，看到這件事，他想起有一位知識藍的朋友跟他說：國民黨終於瘋成大家想不到的樣子了。但嚴格來說不是國民黨瘋成大家想不到的樣子，是朱立倫領導的國民黨瘋成大家想不到的樣子。

李坦言，「於公於私，我都還有很多國民黨的朋友」，他們還是很正常，他們看到現在的朱立倫領導的國民黨都在嘆氣。不過，「我一點都不意外，因為朱立倫的靈魂早就在2022年當選國民黨黨主席不久後，就被拿去與魔鬼交易了。」

李正皓直言，「我曾經說我手上有朱立倫核彈級的爆料，自今我仍舊沒有打算引爆」，然當我知道朱立倫在2022年竟然去見了如此爭議的人物，並且對該人士作出臣服的動作之後，他就知道，「現在的朱立倫跟當年那個意氣風發的國民黨少主已是不同一個人」。

李正皓最後說，當年的國民黨少主或許傲氣太高，但他的靈魂與驕傲還在；現在的朱立倫雖然已經攀上國民黨權力巔峰，但他的靈魂與驕傲早就成為與魔鬼交易的籌碼，連靈魂都可以犧牲，惹火全歐洲又如何？他現在只需要深藍的掌聲與力量。

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