為何藍白愛講「塔綠班」、「綠共」、「綠納粹」 蔡依橙分析原因

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/05/08 15:10

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國在台協會昨點名國民黨主席朱立倫，強調當前的台灣完全無法與納粹暴政互相比擬；朱今（8）日反嗆，德國若真的記取納粹黨的教訓，須深刻反思納粹如何消滅異議政黨。有些國民黨立委與支持者也力挺朱立倫。對此醫師蔡依橙表示，為什麼藍白支持者會用「塔綠班」、「綠共」、「綠納粹」、「蟾蜍」這些很奇怪的名詞呢？就是情緒主導、不懂歷史、詞彙貧乏、失去思考與理解真相的能力。

蔡依橙在臉書粉專PO文指出，藍白這些「塔綠班」、「綠共」、「綠納粹」的說法，不但不符合事實，呈現出他們缺乏歷史人文深度，而且已經淪為國際笑柄、外交危機，這不是什麼「只監督在野黨」——國民黨就是台灣的國會最大黨，而藍白就是目前國會最大的政黨聯盟。他們做得怎樣，當然必須被監督。

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蔡依橙續指，還是那句話：身為台灣公民，你當然可以不喜歡民進黨，但是也請自問你討厭民進黨的原因是不是因為長久反本土的黨國教育、或是因為中國強大的認知戰，讓你對現實戰爭的焦慮被折射成對於台灣的貶低、與對民進黨的恨意——我就直接說，我認識的，到現在還挺得下去的藍白支持者，七、八成以上都有這個症頭。

蔡依橙分析，台灣的危機不是來自於民進黨，而是來自於中國。而謹慎備戰並拓展國際外交，正是讓台灣更安全的不二法門——要獲得和平，絕對不是像鴕鳥一樣不談、示弱；更不是只要攻擊勇於備戰的人，就能獲得和平。

蔡依橙直言，這就是很簡單的道理，可是有很多人在長久扭曲的教育與宣傳戰之下，已經失去了看穿國王新衣，說出三歲小孩就看得到的事實的能力。

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