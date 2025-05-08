王定宇、林俊憲案扣偽造數未達門檻 中選會：非停止罷免案法定要件

中選會副主委陳朝建。（資料照）

2025/05/08 14:16

〔記者李文馨／台北報導〕台南地檢署今（8日）上午偵結民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉偽造不法案，其中王定宇有1679張、林俊憲1934張偽造，兩案扣除偽造數皆無法達到第一階段罷免提議門檻。至於罷免案是否可以停止，中選會說，罷免案停止有法定要件，若非屬「公職選罷法」第87條規定情事選務機關無法回應。

本報報導，檢方經清查發現，王定宇罷免案可得確認偽造的提議人名冊共有1679張，其中提議人已死亡者有70張；林俊憲罷免案可得確認偽造提議人名冊共有1934張，其中提議人已死亡者有60張。

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根據地方選委會查對資料，王定宇案在第一階段罷免提議加補件共送出4335份，以合規數3004份通過門檻；林俊憲案則送出4039份，以合規數為2974份通過門檻。與檢方清查偽造數量對照，兩案有逾半數皆為偽造，恐無法達到第一階段罷免提議門檻。

至於中選會可否作出停止罷免案等相關處置，中選會副主委陳朝建受訪表示，罷免案停止有其法定要件，例如「公職選罷法」第87條等相關規定，若非屬此類情事，涉及司法偵辦程序者，不是選務機關得以評論或回應的範疇，尊重司法機關的偵辦。

依據「公職選罷法」第87條規定，被罷免人於投票日前死亡、去職或辭職者，選舉委員會應即公告停止該項罷免。

陳朝建也說，選務機關將函請司法機關於其符合偵查不公開之範圍內，提供相關涉及選務資訊予選務機關，若中選會取得司法機關提供之函文資料後，也將提委員會討論應處。

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