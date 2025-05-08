資安產業產值逾1200億元 數發部：跟著台積電拓展全球市場

數發部次長林宜敬在院會後記者會指出，對於資安產業發展，將會與台積電積極合作推動SEMI E187資安標準，透過台積電的全球布局來帶動我國資安產業發展。（圖由行政院提供）

2025/05/08 14:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今（8）日通過「第7期國家資通安全發展方案（2025年至2028年）」，4年將投入88億元預算，提升國家數位韌性並提高資安產業產值至1200億元。數發部次長林宜敬在院會後記者會指出，對於資安產業發展，將會與台積電積極合作推動SEMI E187資安標準，透過台積電的全球布局來帶動我國資安產業發展。

數發部指出，第7期國家資通安全發展方案將以政府、產業、人才等3個要素，從政府擴大資安產業規模，與產業共同培育資安人才，續由廠商提升資安產品防護效能，以及培育後之人才再投入至政府及產業，透過正向循環與鏈結，構建全面的資安防護體系。

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林宜敬說明，此方案有個重點是「善用民間資安產業力量」，實際上，台灣民間資安產業一向是相當有活力、具相當好的業績，而政府有各種方式，可幫助業者往外拓展。舉例來說，目前台積電在全世界設廠，並與數發部合作推動SEMI E187資安標準，希望台灣所有半導體產業上下游供應鏈都能符合這個標準，一同守護台灣半導體產業鏈的資安。

林宜敬舉例，駭客如果想要駭入台積電，因為台積電本身的資安做得很好，正面攻擊通常是很難的，所以會透過供應鏈攻擊，先攻擊台積電的供應鏈，等到入侵後再把供應鏈的廠商作為跳板，去攻擊台積電，為了因應此事件，政府就會鼓勵台灣資安產業去幫助全世界半導體供應鏈做好資安防護，跟著台積電的腳步，到全世界去拓展。

根據規劃，首先是完成政府機關多元儲備資安人才方式，逐步擴散至全民資安意識，建構全社會資安防禦機制，完備政府所需的1500名資安人力。第二，強化關鍵基礎設施資安縱深防禦，全面提升國家數位韌性，預計資安檢測涵蓋至少6個領域。

第三，推動資通產品檢測驗證制度、驗證標準接軌國際，提升國內資安產值，預估產值達到1200億元；第四，透過AI自動化資安防護分析各式情資，偵測未知威脅及預測可能攻擊，建立主動防禦機制。

行政院長卓榮泰表示，資安就是國安，為因應各式新型態的網路威脅及攻擊，以及AI等新興科技崛起所帶來的資安挑戰，請各部會務必依據該方案訂定計畫，確實落實資安防護網。

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