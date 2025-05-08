朱立倫批賴清德像希特勒 政院：比喻非常不恰當

國民黨主席朱立倫批評總統賴清德對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事，遭德國在台協會點名批評，對此，行政院發言人李慧芝今（8）日在院會後記者會時指出，朱立倫的比喻非常不恰當。 （行政院提供）

2025/05/08 13:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨主席朱立倫批評總統賴清德對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事，遭德國在台協會點名批評，今天的台灣絕不能與國家社會主義的暴政相比。對此，行政院發言人李慧芝今（8）日在院會後記者會時指出，檢調單位是依法針對刑事犯罪偵辦與調查，無法用以類比針對特定種族的屠殺，朱立倫的比喻非常不恰當。

外交部歐洲司副司長林主恩也在記者會說，納粹是德國歷史沉痛的一頁，納粹偏狹意識形態與行為，造成大屠殺跟種族滅絕，這種歷史悲劇已經被包含台灣在內的國家厭惡與唾棄，對於納粹的暴行，外交部也予以嚴正譴責。

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林主恩指出，德國在台協會已經透過公開說明，呼籲各界共同省思，杜絕獨裁跟極權，並且要珍惜得來不易的民主，部分國家在台機構也有轉發這個說明，外交部予以尊重。

行政院人權及轉型正義處處長賴俊兆強調，深化民主人權的轉型正義是國際共通價值，在台灣，有促轉條例的法定任務，由行政院長卓榮泰親自主持，推動轉型正義各項工作；在歐洲，不管是德國、西班牙、波蘭、捷克或是前蘇聯各國，乃至全球民主夥伴，轉型正義的工作上可能用語會稱為「重新處理過去」、「記憶文化」，這些都呼應聯合國轉型正義的五個支柱在推動。

賴俊兆指出，當前全球民主面臨嚴峻挑戰，許多國家的威權勢力重新影響目前政治與社會，全球自由度也已經連續19年下滑，各國都注意到民主論述以及轉型正義主流化，這些論述可能會被挪用或是扭曲事實、扭曲歷史，用來美化自身作為，可能作為戰爭的理由，所以不可不慎。

賴俊兆說，傷痛不該被當作攻防語言，民族或國家經歷的歷史傷痛威權統治、殖民統治、戰爭衝突都有其特殊性、獨特成因，以及待解課題，不該被輕易挪用，盼各界同理他人歷史。

賴俊兆指出，政院近期也已核定轉型正義階段策進重點方案，重點包含還原歷史真相、省思歷史記憶、強化民主韌性等，政府會與各界一起努力平復台灣傷痕。

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