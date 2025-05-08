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    最後1週衝刺 基隆綠營推「絕沛宅急便」到府收件

    民進黨基隆市黨部主委林明智（右）與連署罷免基隆立委林沛祥（左）的領銜人陳青逸（左）昨天合體召開記者會，呼籲居民還沒連署，可以撥打專線，民進黨專人騎車載送處理。（記者俞肇福攝）

    民進黨基隆市黨部主委林明智（右）與連署罷免基隆立委林沛祥（左）的領銜人陳青逸（左）昨天合體召開記者會，呼籲居民還沒連署，可以撥打專線，民進黨專人騎車載送處理。（記者俞肇福攝）

    2025/05/08 14:45

    〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市黨部今天（8日）宣布，由於國民黨基隆立法委員林沛祥罷免案第二階段連署進入最後階段，自明天（9日）起到15日，展開「絕沛宅急便」服務，只要民眾撥打電話（02）24201030便能召喚志工到指定地點收送連署書，並現場指導如何填寫。

    民進黨基隆市黨部主委林明智說，民進黨基隆市黨部積極協助林沛祥罷免案以來，接獲不少民眾反映無法到達連署站繳交連署書，或因工作時間因素，不及在連署站服務時間繳交。為此，市黨部邀集數位有機車駕照的志工，成立「絕沛宅急便」。協助有意願參與連署的民眾配送、協助連署書的繳交，期盼可以順利達到第二階段的標準。

    另外，市黨部也將自明天起，一直到5月15日為止，收受連署的時間延長到晚間10時，假日從下午1時開放到晚間10時，希望民眾可以多多利用。

    罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，迄昨（7日）為止，罷團已收到近2萬4000份的連署書，距中選會的法定門檻30394張連署書，或是罷團自己設定的38000張的安全數量，都還有一定距離；陳青逸呼籲，請民眾能在5月15日前送件，他們會嚴謹造冊，剔除不合格的連署書，確保公民罷免權的行使。

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