離婚贍養費請領門檻超高！范雲提修法：支持經濟弱勢女性

民進黨立委范雲今天偕同婦女新知、晚晴婦女協會，召開「支持弱勢母親經濟自主，離婚法制大改革」記者會。（圖由范雲辦公室提供）

2025/05/08 14:12

〔記者陳政宇／台北報導〕母親節前夕，民進黨立委范雲及民間團體今（8日）披露，2009年至2018年間，地方法院判准給付的贍養費請求案件數僅21件、約佔22%，肇因於法律要件不合時宜，未能評價弱勢配偶因婚育承受的損失；故擬具「民法修正草案」，刪除贍養費中「生活陷於困難」的要件，改為「就業能力減損或就業機會減少」，盼支持離婚後經濟弱勢女性。

范雲今天偕同婦女新知、晚晴婦女協會，召開「支持弱勢母親經濟自主，離婚法制大改革」記者會。范雲表示，現行民法1057條贍養費規定，因離婚導致「生活陷於困難」者，才能請求贍養費，該法條已有92年沒有修正，早已不符合實際需要，因此有3個必須修法的理由。

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首先，現行贍養費超高門檻，導致實務上難以請領。范雲舉實際案例說明，有女性婚內遭家暴、被提起離婚訴訟，當時年事已高又患有慢性病，月薪僅國內基本薪資，但法官認定未生活陷於困難，判當事人贍養費請求失敗。可見現行贍養費的高門檻，導致實務上無人能請求。

其次，女性高比例進入職場，比起年長者、家庭主婦，更難達到「生活陷於困難」的高門檻。根據勞動部2023年統計，台灣25歲至29歲有9成女性勞參率，但同份調查指出，近2成1的已婚婦女曾因結婚而離職，近2成3曾因生育而離職。

范雲指出，有當事人在婚前中有醫師執照，因結婚後照顧孩子，長年沒有職業、沒有時間補修學分，離婚後因經濟壓力，選擇到工廠擔任作業員，最後仍因「生活未陷困難」無法聲請贍養費。這是典型女性因婚姻而「就業能力減損或就業機會減少」，應該在離婚時得到補償，這才是贍養費應該考量的要件。

第三，范雲強調，2022年CEDAW第4次國家報告，國際審查委員已建議：贍養費不該以「生活陷於困難」作為條件。CEDAW國際專家說，贍養費的補償，應正視一方在家庭中付出，導致就業能力減損，建議考慮刪除「生活陷於困難」這個條件。

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