台南「亡靈大軍」罷免綠委 藍營「打工仔」抄一份名單2到3元

檢方調查「亡靈大軍」罷免綠委案，發現黃姓與林姓幹部分別提供每份2元與3元報酬，動員親友與黨工大量抄寫罷免名冊，偽造簽名送交中選會。（記者王捷攝）

2025/05/08 15:10

〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署偵辦王定宇、林俊憲的「亡靈大軍」罷免案，兩人合計130份死亡連署，檢方還發現，國民黨台南市黨部的黃姓總幹事、林姓執行長提出抄一份名單2到3元報酬。對於起訴問題，立委謝龍介表示尊重檢方調查，但同時仍會積極進行第二階段罷免。

檢方調查發現，抄寫罷免名單分別由市黨部多名幹部與黨工分工進行，施姓、林姓兩名執行長份別負責南區、中西區等地名冊，並委託黨工或友人代筆，林姓執行長則提供每份3元報酬、黃姓總幹事以每份2元酬勞動員親友協助。

請繼續往下閱讀...

王姓書記負責台南市東區，偽造林俊憲與王定宇罷免案的提議人名冊，除自行抄寫外，並委託其他黨工與胡姓領銜人之林姓友人協助填寫。劉姓書記則負責仁德區、歸仁區、關廟區及龍崎區，透過自行與委託黨工或親友的方式抄寫王定宇案提議書。洪姓書記長負責安平區與南區，因發現部分名冊填寫錯誤，擔心數量不足，遂再委託黨工補抄，以補足缺漏份數。

南檢認為，3人分別負責特定行政區，分工明確，整體作業有系統分配與對價誘因，這些抄寫與偽簽事證，多來自手機通訊軟體紀錄與供述交叉比對所得，施姓執行長在原始造假不足後，於3月間又補交偽造提議人名冊103份，顯示其犯意持續未止。

謝龍介指出，起訴後的政治攻防他都承擔，同時尊重南檢調查，也鼓勵這次被起訴的人上法庭爭取自己的清白。對於黨部運作問題，將請市議會黨團協助，另外對於罷免案也將積極進入第二階段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法