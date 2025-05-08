多國譴責朱立倫「希特勒論」 賴品妤︰破壞台灣人國際形象

中國國民黨主席朱立倫接連以「納粹」、「希特勒」來諷刺民進黨以及總統賴清德，引起多國在台協會譴責。（資料照）

2025/05/08 14:47

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李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨主席朱立倫昨（7）日聲稱，總統賴清德如今對在野黨的所做所為，就是在「做希特勒做的事情」，引起德國在台協會發聲嚴厲譴責。對此，民進黨前立委賴品妤指出，朱立倫這番低劣言行，受損的不只有國民黨，全台灣人都得被迫承擔遭破壞的國際形象，若不想被這樣的人代表，請多送出罷免連署。

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賴品妤在臉書PO文直言，朱立倫水準低劣的言行舉止，引發多國辦事處譴責固然可笑，但更麻煩問題在於，也許台灣人分得清楚持續發表不當言論、乃至於黨內直接有人行納粹禮的是國民黨，「可是對國際上來說，國民黨現在就是台灣最大的在野黨，並且國會是由國民黨控制。」

賴品妤指出，這些敗德的言行、外交形象的受損不是只有國民黨承擔，而是「全台灣人一起承擔」，並提到留美博士朱立倫當然很清楚，這樣的言行舉止是會如何「破壞台灣的國際形象」，同時他也在事發之後，做出跟中國國務院常見口徑一致的回應，「外國政府不能成為破壞民主的幫兇，更不應該干預各國內政。」

賴品妤續指，朱立倫選擇在歐戰勝利80週年前夕，以言論主動挑起外交緊張，並且選擇跟中國口徑一致的回應方式，就是再次展示「老牌獨裁政黨」中國國民黨，是如何為了自己的政治利益，持續玩弄一些極度不妥的政治符碼，「即使引起台灣跟其他國家間的外交緊張也在所不惜。」

賴品妤呼籲，如果不想繼續被這樣的人代表，每個人現在手上的紙跟筆就是是最好的武器，並提醒這2週二階罷免連署將陸續截止，「每多送出一份連署書，就更有機會讓這些人無法代表台灣人。」

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