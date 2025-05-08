習近平撰文扭曲開羅宣言、聯大2758號決議 外交部：顛倒是非悖離事實

外交部痛批中方言論是顛倒是非、悖離事實的謬論。（資料照）

2025/05/08 13:52

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國國家主席習近平昨（7）日在俄羅斯媒體「俄羅斯報」發表題為「以史為鑒 共創未來」文章。外交部今（8）日指出，文章內容扭曲史實與事實，痛批中方言論是顛倒是非、悖離事實的謬論，外交部表達高度不滿與強烈譴責。

外交部指出，「以史為鑒 共創未來」文章中扭曲「開羅宣言」、「波茨坦公告」、聯合國大會第2758號決議的史實與法理事實，是顛倒是非及悖離事實的謬論，強烈譴責中國惡意蒙蔽並誤導國際視聽，企圖消滅我國主權的行徑。

請繼續往下閱讀...

外交部重申，1943年「開羅宣言」、「波茨坦公告」等具國際法效力文件均確認了中華民國對台灣的主權，而當時中華人民共和國根本尚不存在，何來所謂「都確認了中國對台灣的主權」，而中華人民共和國既未參與二戰的對日作戰，也未受邀參與「舊金山和約」，自然更沒有資格主張「戰後秩序的一部分」。

外交部指出，台灣、澎湖及其附屬島嶼在二次世界大戰之後地位歸屬，已由「開羅宣言」、「波茨坦公告」、「日本降伏文書」及「舊金山和約」及1952年「中日和約」一系列法律文件獲得法律上的解決，而無論「波茨坦公告」、「日本降伏文書」、「舊金山和約」及「中日和約」均源自於「開羅宣言」載明台灣及其附屬島嶼，包括釣魚台列嶼，應歸還中華民國的法律義務的實踐。

此外，外交部也重申，聯大第2758號決議全文既未提及台灣，當然也不可能聲明台灣是中華人民共和國的一部分，在法理上更未授權中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣及台灣人民，中國政府對該決議的曲解，不僅無視歷史事實，也違反國際法原則。

外交部指出，中國及其領導人持續誤導國際社會接受中國所謂的「一中原則」並謬稱台灣是中華人民共和國的一部分及授權中國在聯合國體系代表台灣，均是圖謀從法理上消滅中華民國（台灣）是主權國家的客觀事實，以及抹殺台灣爭取參與聯合國體系的正當權利。

外交部呼籲國際社會反對中國一再扭曲史實並錯誤詮釋該決議，企圖改變兩岸互不隸屬現狀的意圖，同時呼籲國際社會共同譴責中國再次公然挑釁及破壞現狀。

外交部強調，中華民國（台灣）是主權獨立國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分，民主台灣與專制中國互不隸屬是當前台海現狀，也是國際長期公認的客觀事實。唯有台灣的民選政府，才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣2350萬人民，中華人民共和國無權置喙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法