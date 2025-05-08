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    罷免二階送件36744連署 廖先翔搬出「納粹」：我沒有絲毫畏縮

    發動罷免新北市第12選區國民黨立委廖先翔的「齊心斷翔」團隊，今天（8日）上午將二階連署罷免36744件送新北市選委會，廖先翔說，面對執政黨企圖讓民主大倒退，回到獨裁，他不會有絲毫退縮。（資料照，記者俞肇福攝）

    發動罷免新北市第12選區國民黨立委廖先翔的「齊心斷翔」團隊，今天（8日）上午將二階連署罷免36744件送新北市選委會，廖先翔說，面對執政黨企圖讓民主大倒退，回到獨裁，他不會有絲毫退縮。（資料照，記者俞肇福攝）

    2025/05/08 13:31

    相關新聞請見：

    罷免廖先翔二階送件36744份 領銜人：這是對鄉土愛的情書

    〔記者俞肇福／新北報導〕發動罷免新北市第12選區國民黨立委廖先翔的「齊心斷翔」團隊，今天（8日）上午將3萬6744份連署書送交新北市選委會。廖先翔8日表示，100年前的德國怎麼從民主制度走向納粹可供借鏡，面對執政黨企圖讓民主大倒退，回到獨裁，他不會有絲毫退縮。

    「齊心斷翔」團隊昨天（7日）表示，從第1階段提議到第2階段連署達標，總共歷經112天，謝謝志工們風雨同舟，謝謝鄉親們送上溫暖，謝謝連署人克服恐懼，願意同行。

    罷團今天上午9時20分左右從汐止出發，將連署書送往新北市選委會，呼籲支持者第3階段的挑戰即將展開，請記得投下「罷免」同意票。

    廖先翔說，面對執政黨企圖讓民主大倒退回到獨裁，他不會有絲毫退縮，同時也呼籲國人，可以回顧德國二戰前的歷史，怎麼從民主制度走向納粹。100年前別人給的借鏡，民眾可以很輕易選擇正確的方向，維護中華民國的民主。

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