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    共諜案強化公務機關忠誠特殊查核 人事總處：最快5月底可上路

    共諜案頻傳，行政院加強各行政單位的忠誠特殊查核作業，人事行政總處副人事長懷敍今天指出，新的查核辦法要會銜考試院，目前程序正在進行，希望最遲不要超過2個星期完成。 （行政院提供）

    共諜案頻傳，行政院加強各行政單位的忠誠特殊查核作業，人事行政總處副人事長懷敍今天指出，新的查核辦法要會銜考試院，目前程序正在進行，希望最遲不要超過2個星期完成。 （行政院提供）

    2025/05/08 13:31

    〔記者鍾麗華／台北報導〕共諜案頻傳，行政院加強各行政單位的忠誠特殊查核作業，調查局副局長孫承一今（8）日在行政院會後記者會表示，從範圍、內容、頻次三方向做調整，目前已差不多到成熟階段；人事行政總處副人事長懷敍則指出，新的查核辦法要會銜考試院，目前程序正在走，希望最遲不要超過2個星期完成。

    孫承一解釋，目前涉及國家安全及重大國家利益的公務員特殊查核，是採取正面表列的方式，共有1328個職務需要特殊查核，但有關涉嫌盜賣政府個資到中國的健保署主秘葉逢明案例，「目前的確是沒有在範圍內」。但他說，根據特殊查核辦法，可由各單位經盤點後，認為涉國家安全或重大利益可以主動提列，把空缺補充下來。

    孫承一說明，針對最近的特殊查核改進方案，從三領域做調整，第一，有關查核範圍，現行是1328個職務，的確有些職務不在查核範圍內，但涉及到國家安全或重大利益者有增列，各部會幕僚長以上的人員以及相關機要、聘僱人員，總計增加1008位。

    孫承一指出，第二針對查核內容也有新增，例如財務狀況、親密互動狀況，這部分也會納入。第三，則是頻次，過往任用前會查核一次，任用過程中就沒有進一步查核，未來會納入，可以有效彌補安全查核上的漏洞。

    懷敍則表示，「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」修正要會銜考試院，目前程序正在進行，希望最遲不要超過2個星期完成。至於是否要擴大到立委，他則說，因目前特查辦法對象是以行政機關公務人員體系為主，如要擴大到民代或是民代助理，可能涉及到需要另有法律處理，這是另外一個議題。

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