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    民調：72％認「死亡連署」不合理 逾6成藍營支持者也不埋單⁠

    民調調查民眾對罷免總統賴清德的態度，結果顯示，61.7%的民眾反對罷免賴清德，29.4%贊成，8.9%無明確意見。（反共護台志工聯盟提供）

    民調調查民眾對罷免總統賴清德的態度，結果顯示，61.7%的民眾反對罷免賴清德，29.4%贊成，8.9%無明確意見。（反共護台志工聯盟提供）

    2025/05/08 15:00

    〔記者李文馨／台北報導〕檢調持續偵辦罷免幽靈連署案，台灣議題研究中心今（8日）下午公布最新民調，其中高達72%民眾認為「死亡連署」不合理，其中逾6成藍營支持者也不埋單。此外，民調也調查民眾對罷免總統賴清德的態度，結果顯示，61.7%的民眾反對罷免賴清德，29.4%贊成，8.9%無明確意見。

    民調詢及，「根據中選會統計，第一階段連署的不合格率，其中有部分罷免提案的死亡連署高達5％以上，您認為這樣的死亡連署比例合不合理？」結果顯示，有72%民眾認為不合理（27.3%不太合理、44.7%非常不合理），僅14.8%認為合理（11.6%還算合理、3.2%非常合理）。交叉分析政黨傾向，有83.4%民進黨支持者認為不合理，73%民眾黨支持者、60.7%國民黨支持者也認為死亡連署不合理。

    國民黨主席朱立倫4月26日在凱道集會表示，520後要在立法院提出罷免總統賴清德。該份民調也調查民眾對罷免賴清德的態度，結果顯示，61.7%的民眾反對罷免賴清德（22.3%還算反對、34.9%非常反對）、29.4%贊成（18.1%非常贊成、11.3%還算贊成），8.9%無明確意見。

    進一步交叉分析，金馬地區民眾最贊成罷免賴清德，為67.8%，其次為宜花東38.7%；而高屏澎有高達70.3％民眾最不贊成罷免賴清德。在年齡方面，不贊成罷免賴清德的依序為20-29歲（65.4%）、60-69歲（64.9%）、70歲以上（63.7%）。從政黨傾向來看，國民黨支持者有68.1%贊成，25.7%不贊成、民進黨支持者3.7%贊成、93.9%不贊成，民眾黨支持者52.7%贊成、42.3%不贊成。

    本次民調由「反共護台志工聯盟」委託台灣議題研究中心進行，調查對象為戶籍在全台22縣市且年滿20歲的民眾，採市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，電話號碼尾數隨機2位數進行抽樣。調查時間為2025年4月30日至5月02日，共完成1073份有效樣本。在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.99個百分點，依最新之人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。

    台灣議題研究中心今天公布最新民調，其中高達72%民眾認為「死亡連署」不合理，其中逾6成藍營支持者也不埋單。（反共護台志工聯盟提供）

    台灣議題研究中心今天公布最新民調，其中高達72%民眾認為「死亡連署」不合理，其中逾6成藍營支持者也不埋單。（反共護台志工聯盟提供）

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