歐戰勝利80週年 歐洲駐台代表谷力哲：從經驗習得教訓、避免歷史重演

外交部8日舉辦「歐戰勝利80周年紀念茶會」，總統賴清德、副總統蕭美琴及多位駐台代表出席。 （記者羅沛德攝）

2025/05/08 13:18

〔記者黃靖媗／台北報導〕今日為歐戰勝利80週年紀念，歐洲駐台代表谷力哲致詞表示，應從經驗中習得教訓，讓歷史不再重演，他也引述歐盟的推手、法國前外交部長舒曼所言，指出若不付出與威脅世界的危險相稱的努力，就無法維護世界和平。

外交部今（8）日上午10時30分在台北賓館舉行「歐戰勝利80週年紀念茶會」，總統賴清德、副總統蕭美琴、歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）、英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）、美國在台協會台北辦事處代理處長柯傑民（Jeremy Cornforth）與外交部政務次長吳志中等人出席。

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谷力哲致詞指出，紀念代表誠實與不扭曲地面對事實；歐戰之所以發生，是因當時德國民主體制脆弱，無力抵禦妄圖統治歐洲與世界的納粹專制政權崛起，最終是由美國、英國、法國等盟軍共同抵禦納粹德國。

谷力哲也指出，東歐多國在戰後雖擺脫納粹占領，卻轉而進入另一種形式的被佔領，今日回首這段重要的歷史，除了應紀念在歐戰中逝去的生命之外，也應從經驗中習得教訓，讓歷史不再重演。

谷力哲表示，在歐戰結束的5年後，法國時任外交部長舒曼（Robert Schuman）便提出在歐洲國家合作的新構想，舒曼也指出，若不付出與威脅世界的危險相稱的努力，就無法維護世界和平。

谷力哲認為，歐盟的整合與民主，是能夠從歷史中學習，並努力且有決心地共創和平、繁榮、安全的最佳例證。

英國駐台代表包瓊郁則先以中文表示，紀念歐戰勝利紀念日的意義非凡，要向犧牲的先人致敬，同時提醒自己，今天所擁有的自由人權生活方式是多麼珍貴。

包瓊郁接著用英文說明，英國在戰爭後建立了更公平的社會、承諾社會福利、性別平權，也重新承諾維繫民主自由，並與世界友盟國家深化合作，在紀念的同時，她也反思戰爭結束後所凝聚的核心價值，包含尊嚴、尊重、民主之聲，與和平共存等。

最後，包瓊郁也用中文結語表示，我們有責任為過去和未來的世世代代，守護我們共同珍惜的價值。

歐洲駐台代表谷力哲。（資料照）

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