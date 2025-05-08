澎湖花火節無人機秀喊卡 議會要求縣府向廠商求償

澎湖縣議長陳毓仁，要求澎湖縣政府向無人機廠商求償。（記者劉禹慶攝）

2025/05/08 13:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節開幕式的史努比無人機秀「落漆」，由於廠商無法保證接下來能「穩定」表演，澎湖縣政府旅遊處昨（7）日忍痛宣布今年花火節取消無人機表演，引起輿論譁然，澎湖縣議會今日熱議，議長陳毓仁要求縣府向廠商求償。

陳毓仁表示，澎湖縣議會認為縣府應該先說明2件事：第一，澎湖花火節是等同澎湖旅遊信譽的品牌，相關勞務採購為什麼沒有收取履約保證金？沒有人能接受法規規定「得」不收這個理由；第二、澎湖縣政府有義務透明公開1500萬的無人機預算，是不是工作計畫書，送澎湖縣政府審核通過後就要支付第一期款450萬元？

請繼續往下閱讀...

律師桂祥晟在社群軟體公開有關澎湖花火節採購文件，說明空拍機廠商為什麼敢跟澎湖縣政府直接解約，因為澎湖縣政府未收取一分一毫押標金、保證金等，空拍機標案總金額1500萬元、得標廠商資本額只有300萬元。

陳毓仁抨擊，澎湖縣政府不該放任廠商想不做就不做、做不好不必負責！過去青灣仙人掌公園、重光開發案等，訂了不利條約，甚至沒有第一時間提出救濟，重傷縣府形象，讓民眾詬病數年的老案還歷歷在目，縣府應該記取教訓，不公不義的事不可以重演，澎湖更不可以被貼上詐騙、遺棄遊客的標籤，請務必以最謹慎嚴肅的態度因應，向大眾交代！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法