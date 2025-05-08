藍白推核3廠延役修法！環團：罔顧核安風險 籲罷免擁核立委

藍白立委推「核管法修正案」為老舊核電廠鬆綁換照期限並重啟運轉，全國廢核行動平台等數個環團今日召開記者會呼籲大眾站出來一起罷免擁核立委，民進黨立委林宜瑾也到場聲援，強調將努力阻擋該惡法，並批國民黨此舉是增添罷免柴火。（記者林哲遠攝）

2025/05/08 14:20

〔記者林哲遠／台北報導〕核三廠將於5月17日除役關廠之際，藍白立委卻於立院力推「核管法修正案」為老舊核電廠鬆綁換照期限並重啟運轉，並將於今日下午進行朝野協商。全國廢核行動平台等數個環團今日召開記者會痛批，藍白兩黨草率修法罔顧核安風險，呼籲大眾站出來一起罷免擁核立委；民進黨立委林宜瑾也到場聲援，強調將努力阻擋該惡法，並批國民黨此舉是增添罷免柴火。

藍白修法只為政治惡鬥 核三除役後難以重啟

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，依照「核子反應器設施管制法」第六條規定，運轉執照有效期間最長為40年，期滿未依規定換發執照者，不得繼續運轉。無論修法是否通過，今年5月17日核三廠都必須停止運轉，這一點是無法改變的，國際上至今尚未有停機除役後重啟的案例，台灣目前也無法律可循。

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崔愫欣續指，藍白兩黨為政治惡鬥，試圖強行於下週進行「核子反應器設施管制法」第六條修法表決，將開放核電廠可於屆期後「任何時間」提出運轉申請，甚至無須安全審查即自動延長運轉20至60年。

崔痛批，這種違反國際標準、漠視核安程序的立法簡直亂搞，目前立法院已累計14個修法版本，幾乎全數聚焦於放寬門檻，不但不嚴謹考量立法是否具備可執行性，更未針對核電廠的設備老化、耐震強度、核廢料處置與戰爭風險提出任何實質因應措施，故意誤導大眾核電可輕易重啟。

核管法修法欠缺實質討論 政院應提覆議

台灣環境保護聯盟會長謝志誠表示，藍白不顧核安及實務上的可行性，聯手惡修「核子反應器管制法」，建議行政院基於此項修法欠缺實質討論，違反民主原則及背棄世代正義移請立法院覆議。他呼籲，執政黨應以顧核安為前提就「再運轉」的是否可行作出完整的評估，並及時對社會作說明，以免被藍白甩鍋執政無能。

地球公民基金會副執行長黃靖庭則點名，在教文委員會不敢記名表決「核管法」的高雄市長擬參選人柯志恩、台南市長擬參選人謝龍介2人，民團曾多次公開呼籲要求他們針對核三再運轉的安全與地質風險表達立場，令人遺憾的是，至今卻未見他們的回應，對於這樣的漠視，人民將記在心中，他們也將為此付出政治代價。

停止草率修法 呼籲罷免擁核立委

全國廢核行動平台強調，這些無視核安和台灣未來的政治人物，不應再放任他們惡搞，讓國家政策開倒車，為制止這種危害人民安全的惡性修法，讓台灣面臨更加嚴重的能源與安全危機，呼籲大眾站出來一起罷免擁核立委。

民進黨立委林宜瑾表示，藍白立委用鴕鳥的姿態來主張「核管法」要延役，藍白顯然是心虛了，因為核3廠要符合3大要素才能延役，包含核能安全、核廢料處置以及社會共識。

她說明，核三廠完全無法符合這3大要件，核三廠在40年前興建，更有老舊、火災等風險；再者非核家園共識是大家的共識；最重要的事，核廢料的處置上，在高階無法源、低階無處放等問題，這也是全球各國的難題。

林宜瑾強調，國民黨急了，他們想趁現在還有人數的優勢下，通過「核管法」修正案，顯然國民黨想再增添罷免的柴火。她喊話，「我非常支持環團的主張，也會與民進黨委員們繼續在立法院固守，期待能把這個延役的惡法阻擋掉。」

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