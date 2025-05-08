朱立倫批賴清德如希特勒 南方問政連線:應向國人及國際道歉

南方問政連線抨擊朱立倫應收回不當言論，並向國人及國際道歉，圖為南方問政連線日前聲援南罷天志工團。（翻攝臉書）

2025/05/08 14:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨主席朱立倫公開將賴清德總統比擬為納粹獨裁者希特勒，引發德國在台協會聲明譴責!南方問政連線今聲明表達強烈遺憾與譴責，呼籲朱立倫收回發言，並向國人及國際社會誠懇道歉。

連線成員包括高市議員簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、張勝富、邱俊憲、黃彥毓，共同表達強烈遺憾與譴責。

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聲明指出，朱立倫身為政黨領袖，應以理性方式監督政府，卻選擇用「希特勒」這種極具歷史傷痛的符號，作為政治抹黑工具，不僅踐踏德國與國際社會對於二戰歷史的反省與尊重，更嚴重貶損台灣民主制度的正當性。

連線成員強調，民主社會可以有不同立場，但絕不能將極權統治與台灣的民選體制混為一談。這種極端言論只會激化對立，傷害台灣在國際間長期累積的民主形象。

連線認為，德國在台協會的回應並非「干預內政」，而是對納粹歷史被錯用的警醒，在全球高度重視人權與歷史正義的今日，國際社會有責任提醒與捍衛普世價值。

連線強力呼籲所有政治人物應共同守住言論的分寸與歷史的敬意，拒絕將台灣寶貴的民主資產當作政治攻防的消耗品，歷史教訓應該讓我們更堅定捍衛民主，而不是被政治口水濫用。

連線也將持續站在守護民主與人權的第一線，對不當言論嚴正監督、對錯誤操作堅決抵制。

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