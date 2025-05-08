朱立倫扯「希特勒」透露中國滲透訊號 沈伯洋籲外交部提對策

立委沈伯洋8日質詢示警，中國很早就常用「納粹」、「蓋世太保」等用詞進行各種宣傳，現竟成為台灣社會用詞的一部分，外交部有義務對外澄清說明。（圖取自國會頻道）

2025/05/08 12:51

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨主席朱立倫濫用「希特勒」比喻引發外交危機。立委沈伯洋今（8日）質詢時示警，中國很早就常用「納粹」、「蓋世太保」等用詞進行各種宣傳，現竟成為台灣社會的一部分，外交部有義務對外澄清說明，且中國對新加坡、馬來西亞以及印尼等國滲透程度攀升，外交部皆應提出對策，防止媒體滲透加劇，讓中國資訊進而影響台灣內部的用語。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、原住民族委員會進行報告及詢答，沈伯洋對於中國對各國所進行的滲透、侵略，以及台灣受到的中國資訊影響等進行詢問，並建議未來進行總合外交的過程中，對相關的工作進行更加積極的規劃。

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沈伯洋首先指出，德國在台協會昨日針對國民黨主席朱立倫的發言做出回應，儘管是國民黨的行為，不過仍屬於外交上的事件，對於此事，應該要有怎麼樣的態度來回應？

外交部次長陳明祺回應，德國在戰後對於自己侵略他國、對內發展極權統治並壓迫民眾有深刻的反省，且應是世界的共識。德國在台協會也說，不要做不當類比，當然沒有介入國內政治競爭。但從外交觀點來看，會去尊重其他國家的歷史，尤其一個國家反省過往的侵略行為和獨裁統治，這應該是要尊重的地方。

沈伯洋表示，現在他困擾的是，接待外賓的過程，也會被問為什麼他被國民黨立院黨鞭稱作「美國間諜」，把「美國」當作負面的名詞。朱立倫的用詞固然不當，但外交上應如何解釋、說明台灣出現這種現象，國會最大黨用這種用辭指責？

沈伯洋指出，在過去5、6年間，這類用詞在台灣變多，且最早是中國常用這「納粹」、「蓋世太保」等詞進行各種宣傳，而現在這些語言竟也出現在台灣社會，甚至成為國內政治攻防的用詞，外交部應對外解釋、說清楚。

沈伯洋續指，據「台灣民主實驗室」中國滲透指數報告，新加坡、馬來西亞以及印尼受到中國滲透的分數仍高。近2年中國對印尼的影響力，分別在軍事、一般社會和學術的部分變強，新加坡則是媒體被滲透的狀況加劇，馬來西亞則是在軍事、媒體變高。這些都是對我國而言需要爭取的國家，外交部應對此提出對策。

沈示警，假如媒體滲透變多，民眾可能接收中國資訊也會變多，台灣這幾年以來中國資訊變得非常多，所以納粹等等用語也滲透到台灣人彼此的攻擊。外交部在「總合外交」的過程中，對一般人民如何加強影響，都是需要關心的任務。

陳明祺回應，政府重視媒體滲透及認知作戰的問題，希望透過集結民間的力量，以公司、智庫、學術到政府組織的交流合作，分享台灣經驗，但這也面臨預算、人力的挑戰，不太可能跟中國玩金錢遊戲，而是與在地民間社會、社區領袖建立緊密關係與連結。

陳明祺說，近期跟我國外館互動的過程中，也會注意社群媒體上有沒有客觀中立的網紅，可以把資料提供給他們，但社交媒體空間上還是有流量需求跟金錢考慮，然而預算有所困難，也鼓勵外館可以用有創意的方法，讓KOL、網紅可以傳遞台灣的聲音。

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