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    朱立倫納粹文世界嘩然 卓冠廷：再次證明國民黨應被掃進歷史灰燼

    民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

    民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

    2025/05/08 13:50

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫7日將總統賴清德與希特勒比擬，稱其所為是「希特勒做的事情」，被德國在台協會點名譴責，聲明更被法國在台協會、荷蘭在台協會、歐洲經貿辦事處等轉發，今天以色列代表處亦發文批評。對此，民進黨發言人卓冠廷表示，台灣人多麼善良，國民黨卻再一次向全國人甚至全世界證明，這個政黨，應該立刻被掃進歷史灰燼。

    卓冠廷在臉書PO文表示，國民黨的納粹言論惹毛全世界，不趕快道歉，難道要全世界跟國民黨道歉？今早德國在台協會特別針對朱立倫提及希特勒的「不當比喻」發表聲明，歐盟、荷蘭、法國、以色列的在台機構相繼轉發。

    卓冠廷指出，朱立倫還敢在貼文大言不慚宣稱國民黨是當年反法西斯的大將，甚至反過來教導德國「記取納粹的教訓」？陳玉珍還敢站出來要德國在台協會道歉？今天是歐戰勝利80週年，德國在這80年來，謙卑地面對歷史，不斷推動轉型正義、教育下一代記取納粹的罪行，深怕再次重蹈歷史悲劇。

    卓冠廷續指，國民黨呢？這個在台灣創下世界最長戒嚴紀錄、在白色恐怖期間迫害數萬人的政黨，現在竟妄想把自己包裝成「民主守護者」，一個在台遂行極權專制製造白色恐怖的政黨，台灣人與政治受難者遺族都還不曾稱呼國民黨為納粹，國民黨居然有這個臉，不惜踩在世界的傷疤上，也要將納粹的帽子扣在民進黨身上。

    卓冠廷直言，台灣人多麼善良，國民黨卻再一次向全國人甚至全世界證明，這個政黨，應該立刻被掃進歷史灰燼。

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