藍青年軍陷死亡連署泥淖 李忠憲：無責任感與判斷力終究會被時代淘汰

學者李忠憲。（資料照）

2025/05/08 15:00

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委案頻傳幽靈連署，檢調正在追查中。對此，成功大學教授李忠憲表示，熱血還是傀儡？國民黨青年軍的政治悲劇，只有熱情是不夠的，還要有責任感與判斷力。否則，無論是誰，終究都只是下一個被時代淘汰的「臭俗仔」而已。

李忠憲在臉書PO文表示，年輕人對政治產生興趣，拋頭顱、灑熱血，反抗制度，或不顧父母的反對，堅持某種非做不可的行動，這是歷史上常見的事情，黃國昌在還沒有曝光核心價值、政治傾向之前，從中研院辭職從事政治，寫了一篇漂亮的文章，引用德國社會學家韋伯「以政治作為一種志業」，從事政治的人要有三個特質：熱情、責任感和判斷力。那篇文章本身理路清晰，讓不少人曾經對他抱持期待。只是後來的發展，讓人不得不把他歸入「臭俗仔」一類。

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李忠憲指出，年輕人是最充滿熱情，但光有熱情，沒有責任感和判斷力，不能成為一個好的政治人物，國民黨的青年軍領銜罷免民進黨的立法委員，這樣的舉動沒有熱情嗎？我想是有的！但是就責任感和判斷力看來卻嚴重不足，也無法令人感動。即使這些人因為死亡連署（作假的連署）的案件，即將面臨判刑或入獄，社會上主流的聲音並不是同情，而是覺得愚蠢。

李忠憲續指，尤其國民黨這些政治人物對於這些年輕人的操弄與利用，包括趙少康、朱立倫及國民黨立委們，每次出來講話總讓人感覺不到真誠，甚至帶有一種冷血利用年輕人的殘忍感，大罷免國民黨立法委員的行動是因為大家覺得立法權擴權，消滅司法權，癱瘓行政權，中國併吞台灣有了具體的重大進展，國民黨反制罷免民進黨立法委員的訴求，第一個是民進黨輸不起，第二個是賴清德獨裁，第三個是司法迫害。

李忠憲分析，這三個理由中，或許第一個還能勉強獲得一些共鳴，但第二和第三真的很離譜，理性有讀書的人不會認同。對第二點，連德國在台協會都出來譴責朱立倫說台灣像納粹一樣獨裁是不正確，對朱立倫言行感到深切的失望與憂慮。至於第三點，國民黨自己立法，自己犯法，然後再來說司法迫害，真的有夠離譜。

李忠憲說，年輕人從事政治，理論上是件好事，政黨跟國家也因此才有的新陳代謝的希望，歷史證明，年輕人勇敢投入政治、挑戰權威，常是社會進步的重要推力，正如我當年在野百合學運現場所經歷的，然而，三十多年過去，台灣的民主發展已經走到一個更複雜、更成熟的階段。熱情依然是驅動力，但如果沒有責任感與判斷力，就很容易從理想變成魯莽，從抗爭變成鬧劇。

李忠憲直言，韋伯說得沒錯，政治是志業，而不是一時衝動。真正的政治進步，不是製造更多衝突，而是找到讓社會信服、讓群眾感動、持續前進的路，只有熱情是不夠的，還要有責任感與判斷力。否則，無論是誰，終究都只是下一個被時代淘汰的「臭俗仔」而已。

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