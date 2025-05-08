柯文哲今出庭 民眾黨：賴清德對外喊人權、對內司法追殺

民眾黨國際事務部主任林子宇。（翻攝林子宇臉書）

2025/05/08 13:23

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭起訴、羈押今日再次出庭，民眾黨國際事務部主任林子宇發文抨擊，總統賴清德今出席「歐戰勝利80週年」紀念活動是在演一場民主大外宣秀，賴一邊在台上高喊尊重人權，一邊卻對國內異己展開政治打壓，言論審查、司法追殺，這種內外雙標的行徑，還有資格談人權與民主？

林子宇指出，賴清德今天出席歐戰勝利80週年紀念活動，和副總統蕭美琴罕見同台，擺明就是在演一場「民主大外宣秀」口口聲聲說要與歐美民主陣營站在一起，實則是在跟中國國家主席習近平搶奪中華民國二戰史觀的話語權，但問題來了，賴清德口中所謂的「民主」、「反侵略」，究竟是認真的，還是說給外國人聽的外交包裝？

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林子宇續指，習近平前腳剛到莫斯科投書《俄羅斯報》，聲稱「台灣回歸中國是二戰勝利成果」。賴清德後腳在台灣大談什麼「民主勝利」，兩人這波隔空喊話比的不是誰更守民主價值，而是誰能更成功地操弄歷史、定義現實。

賴清德這套「史觀選擇性失憶」，不但跳過中華民國在台灣的憲政事實，也避談台灣人民在二戰中的真實處境，這不僅是史觀混亂，更是刻意操弄。林子宇痛批，更荒謬的是，賴一邊在台上高喊「反侵略」、「護家園」、「尊重人權」，一邊卻對國內異己展開政治打壓，言論審查、司法追殺、媒體壟斷、制度掏空，請問這種內外雙標的行徑，還有資格談人權與民主？

林子宇再批，諷刺到極點的是，養共諜十年不聞不問還拒絕前往立院備詢的國安會祕書長吳釗燮，就坐在台下，靜靜聽著賴總統念稿「反侵略」；而柯文哲案今日也開庭，讓人難以忘記林俊言檢察官用那種政治操作、選擇性起訴的方式來對付最大在野黨領袖，是誰授意，這樣也敢談人權，難道這就是你們心中勝利的民主。

林子宇強調，賴清德的政權不是在守護民主，而是在消費民主，在國際場合打著民主對抗威權的光環，回到國內卻踐踏言論自由與司法正義。她指稱，「當賴政府大張旗鼓慶祝歐戰勝利之際，我們又剩多少自由可以說真話？」

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