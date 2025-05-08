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    多國轉德國在台協會譴責朱立倫！顏擇雅：不是挺綠是為台海和平

    歐洲駐台機構紛紛轉貼了德國在台協會的貼文。（擷取自臉書，本報合成）

    歐洲駐台機構紛紛轉貼了德國在台協會的貼文。（擷取自臉書，本報合成）

    2025/05/08 13:20

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨（7）日表示，總統賴清德如今對在野黨的所做所為，是在「做希特勒做的事情」，受到德國在台協會點名批評，包括歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭駐台辦處等歐洲駐台機構，都轉貼了德國在台協會的貼文。作家顏擇雅認為，歐盟國家轉貼該文章，不是支持民進黨，而是為了台海和平。

    朱立倫昨日提到希特勒的發言，引發德國在台協會點名批評後，以色列駐台辦事處表示，他們對於將納粹政權的暴行與當前台灣政治情勢作不當比較的言論，感到失望與憂心。他們反對任何形式淡化大屠殺的行為，這類比較對於在大屠殺中喪生的600萬名猶太人及倖存者而言，是極為冒犯且不可接受的。

    除此之外，包括歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭駐台辦處以及比利時台北辦事處，都先後轉發了德國在台協會譴責朱立倫的PO文。

    作家顏擇雅今日在臉書PO文表示，「我覺得歐盟國家紛紛轉發德國在台協會譴責朱立倫的文章，重點不是他們支持民進黨，而是為了台海和平。」顏擇雅說，歐盟知道，普丁出兵攻打烏克蘭之前，曾把烏克蘭抹黑為納粹。至今俄羅斯人也還以為俄軍侵烏是為了打擊納粹。說台灣執政黨不是納粹，是為了防止台灣變成烏克蘭。

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