朱立倫「希特勒論」惹怒多國！外交部將逐一解釋：非我主流民意

國民黨主席朱立倫7日濫用「希特勒」比喻挨轟引發外交危機，外交部次長陳明祺（右）8日答詢表示，將會逐一向歐洲各辦事處及國際社會澄清說明，這絕非台灣主流民意。（圖取自國會頻道）

2025/05/08 13:05

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨（7）日將總統賴清德與希勒特比擬，稱其所為是「希特勒做的事情」，被德國在台協會點名譴責，聲明更被法國在台協會、荷蘭在台協會、歐洲經貿辦事處等轉發，今天以色列代表處亦發文批評。對此，外交部政務次長陳明祺今天在立法院答詢表示，將逐一向歐洲各駐台辦事處表明我政府將注意此事，並向國際社會澄清這「絕對不是台灣主流民意」。

朱立倫7日聲稱，賴清德如今對在野黨的所做所為，是在「做希特勒做的事情」，被德國在台協會發英文聲明點名批評，後續被法國、荷蘭在台協會，以及歐洲經貿辦事處等多國代表處轉發。但朱立倫今天再次發文，要求各方「將心比心」，聲稱德國應該深刻反思納粹如何運用所謂「合法程序」瓦解威瑪共和。

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民進黨立委林楚茵質詢表示，朱立倫的言論顯然已引發歐洲其他國家的不滿，當歐洲民眾慘痛的歷史被惡意扭曲，而且是來自一個自稱在台灣擁有60%民意支持的政黨時，會不會被國際社會誤解台灣有六成民意同意這樣的說法，形成新的外交災難？

林楚茵更指出，中國與解放軍密切相關的統戰媒體「海峽之聲」去年6月12日就曾以「希勒特」比喻賴清德，在國際亂局中，如果有在野黨或有心人士與中共聯手內外夾擊，一方面在國際上箝制台灣聲音，又砍除今年的對外宣傳預算，引發外交危機，外交部必須要有所警醒。

立委王定宇也說，反對納粹、反對侵害人權是國際普世價值，若有人稱這是「侵害他國內政」，等於鬧第2次笑話。通常講納粹是以色列第一個有反應，可是這次是德國先有反應，將會變成國際事件。他相信德國就是怕國際誤以為台灣都這樣，才會點名特定政黨，所以此事不僅將政黨惡鬥鬧成國際笑話，傷害的不僅是政黨間的利益，更是台灣的國際形象。

陳明祺答詢表示，外交部今天就會開始盡全力向外國駐台辦事處說明，同時向國際社會清楚表達，這絕非台灣主流民意，也會與其他部會結合，加強台灣民眾，尤其是年輕人對於歷史正確的認識和解讀。政黨之間有競爭是民主社會才會存在的現象，證明我國非但不是極權統治國家，而是民主自由的典範。

陳明祺強調，尤其是在歐戰結束80週年的此刻，各界都應重新來審視歷史，侵略者侵略別的國家，在國內集權壓迫，造成諸多傷痛的事情，人類也為此經歷了一場世界大戰，死傷無數，我們必須嚴肅面對這樣的問題。

立委沈伯洋也強調，近5、6年來，中國很早就開始常用「納粹」、「蓋世太保」等字眼進行各種宣傳，現在竟然變成台灣社會的一部分，外交部有義務對外解釋、說明清楚，因為這不僅是針對某個政黨，而是語言使用已經會影響到台灣整體的國際社會形象。

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