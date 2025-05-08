歐戰勝利80週年 賴清德：姑息只會讓侵略者食髓知味

外交部8日舉辦「歐戰勝利80周年紀念茶會」，總統賴清德、副總統蕭美琴及多位駐台代表出席。（記者羅沛德攝）

2025/05/08 12:20

〔記者黃靖媗／台北報導〕今日為歐戰勝利80週年紀念日，外交部首度舉辦茶會紀念。總統賴清德表示，歐戰的爆發，固然與威權政權的擴張野心有關，但歐戰的全面爆發，更因為對侵略行為掉以輕心，二戰的慘痛經驗告訴我們，姑息只會讓侵略者食髓知味，直到不願卑躬屈膝的最後一人被消滅，侵略者才有可能收手。

外交部今（8）日上午在台北賓館舉行「歐戰勝利80週年紀念茶會」，總統賴清德、副總統蕭美琴、歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）、英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）、美國在台協會台北辦事處代理處長柯傑民（Jeremy Cornforth）與外交部政務次長吳志中等人出席。

請繼續往下閱讀...

賴清德致詞表示，80年前的今天，納粹代表向同盟國投降，象徵二戰歐陸戰場告終，隨著同盟國把精力轉往太平洋戰場，太平洋戰場也在3個月後宣告結束，歐戰的勝利，是這條漫漫長路結束的開始，也是人類展望戰後世界的起點。

談及紀念歐戰勝利的重要意義，賴清德指出，二戰的勝利奠基於人類社會團結起來，共同反侵略、護家園、追求真正和平的決心和行動；歷史告訴我們，無論用甚麼理由或意識形態，以武力侵略其他國家，都是不正義的罪行，並且必定失敗，團結捍衛家園與自由民主的夥伴，終將會獲得勝利。

賴清德指出，在不到1個月後，將迎來諾曼第大登陸的81周年，同盟國的合作及努力，以及佔領區自由鬥士的犧牲，成功解放一度受到威權奴役的歐洲，這告訴我們，追求真正的和平，有賴守護自由民主的決心和努力，更要透過實力和團結來達成。

賴清德也說，當年的軸心國，現在都成為100％的民主國家，並享有真正的和平與繁榮，得到世界的尊敬，證明了唯有自由與民主，才能真正帶來國家的發展，唯有尊重人性尊嚴，才能成為受到敬重的國家，而威權和侵略，只會帶來殺戮、悲劇、以及更多的不平等。

賴清德表示，當我們回顧戰後一路走來的歷史，會發現民主選舉、自由市場，才是人類該追求的真正文明形式，這也代表自由民主的可貴之處，也是數千萬計的同盟國將士，遠渡重洋、踏上陌生的土地，為之浴血奮戰的理由。

賴清德表示，珍視和平，就不能坐視侵略，歐戰的爆發，固然與威權政權的擴張野心有關，但歐戰的全面爆發，更因為對侵略行為掉以輕心，歷史上的很多時刻，當時的人們曾經以為，讓侵略者嘗到一些甜頭，或許就可以帶來和平，但二戰的慘痛經驗告訴我們，姑息只會讓侵略者食髓知味，並膨脹更大的野心與自滿的利牙，繼續向前征服，直到民主的國家倒下、自由的火苗熄滅，直到不願卑躬屈膝的最後一人被消滅，侵略者才有可能收手。

賴清德表示，當前我們與參加歐戰的許多民主國家，共享同樣的價值、面臨相似的挑戰，台灣與歐洲正共同面對及經歷新極權集團的威脅，攸關通訊與網路安全、鋪設數十年的海底電纜，會遭到刻意的破壞；攸關民主健全發展的選舉，會受到各種境外錯假資訊的干擾，在我們的社會製造刻意的對立；對既有國際規則、自由開放的公平市場，種種灰色地帶的挑戰、傾銷、施壓與侵擾。

賴清德指出，當我們紀念歐戰帶來的和平時，絕對不能忘記歷史的教訓，全世界熱愛自由的人們與國家，此時此刻務必要一起合作，在風險成為危機、危機變成向外擴張的野心前，就緊密團結起來，讓侵略者的野心毫無可趁之機、讓我們的世世代代，都能繼續享有我們當前的生活、保有人性尊嚴與價值。

賴清德說，他相信只要通力合作，一定可以用實力，帶來恆久且真確的和平，只要團結一致，一定可以用自由照亮廣大且無垠的世界，只要堅守立場，絕對可以守護我們習以為常的生活、賴以為生的家園、以及每一個熱愛自由民主的人們。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法