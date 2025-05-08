罷團二階送件 林思銘：向惡意罷免說不

國民黨立委林思銘今天回應罷團送件，透過其國會辦公室對外表示，向惡意罷免說不！（資料照，記者黃美珠攝）

2025/05/08 12:11

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〔記者黃美珠／新竹報導〕針對新竹縣第二選區「撕銘行動」罷團今天送出2萬6414份連署書，被罷免的國民黨立委林思銘今天透過國會辦公室表示「尊重多元聲音，堅守民主精神！」、「我們一起向惡意罷免說『不』！」

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林思銘國會辦公室強調，民主不能只有一種聲音！不同立場、不同意見，都應受到尊重。讓我們以智慧與理性，拒絕惡意罷免，守護新竹，守護我們共同珍惜的民主價值！民主社會的價值，在於包容不同的意見，在於理性與溝通。

然而，近期全台發起的罷免行動，卻令人遺憾地看到民主被惡意操作、社會被刻意撕裂的現象，用罷免成為打壓異己的手段。

真正的罷免機制，應是針對失職、失德的公職人員進行糾正。但如今，這場罷免行動卻充滿了仇恨與對立，背離了初衷，成為一場無端的政治操弄。惡意的罷免，不僅浪費社會資源，更是對認真做事者最殘酷的傷害！

林思銘認為好的領導者應致力於讓人民安居樂業，而非被無謂的政治鬥爭所干擾。二階連署過程也有諸多問題，像是：第一階的「提議人」不得為第二階段「連署人」、是否年滿20歲且居住未滿4個月的連署者、用死亡者資料、字跡相同者、具原住民資格、選區的核對、格式不符等。

他認為新竹縣選委會有責任依法實質審查，確保程序公正，維護民主機制的尊嚴。而面對這場罷免，林思銘將堅定迎戰，也呼籲支持者踴躍出來投下「不同意票」，用行動守護新竹的未來。

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