朱立倫嗆德國未記取納粹教訓 胡采蘋點出1重點引網熱議

財經網美胡采蘋在臉書發文批評，「加害者的政治遺產繼承人，竟然能輕易的創造一個納粹標籤，去貼在別人身上」。（圖擷自「Emmy追劇時間」臉書粉專）

2025/05/08 13:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕朱立倫7日以納粹德國領袖希特勒類比總統賴清德，引發德國在台協會昨點名國民黨主席朱立倫，強調當前的台灣完全無法與納粹暴政互相比擬。對此，財經網美胡采蘋在臉書痛批，「加害者的政治遺產繼承人，竟然能輕易的創造一個納粹標籤，去貼在別人身上」。

胡采蘋於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文表示，「其實整起事件最驚悚的，遠遠不是德國在台協會站出來發聲」。

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胡采蘋直指，最驚悚的事情在於，台灣有那麼多的白色恐怖受難者，這麼多年了，受難者家屬遺族沒有把加害者貼上納粹法西斯的標籤，但是加害者的政治遺產繼承人，竟然能輕易的創造一個納粹標籤，去貼在別人身上。

許多網友看到貼文後相繼留言表達不同看法，有人說「轉型正義的重要性現在就看出來了」、「最恐怖的是講一次聽不懂還來第二次」、「都直接點名朱立倫了，他們怎麼還有臉在那胡扯」、「我覺得最驚悚的是加害者這麼不要臉，今天台灣人如果允許加害者這些言論，等於在打臉台灣人爭取了幾十年的自由民主」。

朱立倫今（8日）於臉書發文回應，德國如果真的記取納粹黨的教訓，不僅應銘記其戰後受到國際社會的公義審判，更須深刻反思納粹如何運用所謂的「合法程序」，系統性地瓦解威瑪共和國的民主機制，逐步消滅異議政黨及所有反對力量。

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