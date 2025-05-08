歐多國在台機構轉貼德國在台協會PO文 網嘆：義和團再現

國民黨主席朱立倫。（記者塗建榮攝）

2025/05/08 14:58

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨（7）日表示，總統賴清德如今對在野黨的所做所為，是在「做希特勒做的事情」，不僅受到德國在台協會點名批評，以色列駐台辦事處今日也表示，他們反對任何形式淡化大屠殺的行為。此外，包括歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭駐台辦處等歐洲駐台機構，都已經轉貼了德國在台協會的貼文。

朱立倫昨日提到希特勒的發言，引發德國在台協會點名批評後，以色列駐台辦事處表示，他們對於將納粹政權的暴行與當前台灣政治情勢作不當比較的言論，感到失望與憂心。

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以色列駐台辦事處說，作為一個從大屠殺灰燼中重生的國家，以色列將納粹暴行下受害者的記憶，視為神聖而不可忘懷的責任，他們反對任何形式淡化大屠殺的行為，這類比較對於在大屠殺中喪生的600萬名猶太人及倖存者而言，是極為冒犯且不可接受的。

除此之外，包括歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭駐台辦處以及比利時台北辦事處，都先後轉發了德國在台協會譴責朱立倫的PO文。在PPT與臉書等社群平台上，網友紛紛直呼：「國民黨現在是要跟整個歐洲對著幹嗎」、「根本義和團」、「2025年的義和團出現！」、「八國聯軍」、「朱立倫要戰歐洲了」、「朱慈禧：向英吉利宣戰 向法蘭西宣戰」。

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