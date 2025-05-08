為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    歐多國在台機構轉貼德國在台協會PO文 網嘆：義和團再現

    國民黨主席朱立倫。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席朱立倫。（記者塗建榮攝）

    2025/05/08 14:58

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨（7）日表示，總統賴清德如今對在野黨的所做所為，是在「做希特勒做的事情」，不僅受到德國在台協會點名批評，以色列駐台辦事處今日也表示，他們反對任何形式淡化大屠殺的行為。此外，包括歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭駐台辦處等歐洲駐台機構，都已經轉貼了德國在台協會的貼文。

    朱立倫昨日提到希特勒的發言，引發德國在台協會點名批評後，以色列駐台辦事處表示，他們對於將納粹政權的暴行與當前台灣政治情勢作不當比較的言論，感到失望與憂心。

    以色列駐台辦事處說，作為一個從大屠殺灰燼中重生的國家，以色列將納粹暴行下受害者的記憶，視為神聖而不可忘懷的責任，他們反對任何形式淡化大屠殺的行為，這類比較對於在大屠殺中喪生的600萬名猶太人及倖存者而言，是極為冒犯且不可接受的。

    除此之外，包括歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭駐台辦處以及比利時台北辦事處，都先後轉發了德國在台協會譴責朱立倫的PO文。在PPT與臉書等社群平台上，網友紛紛直呼：「國民黨現在是要跟整個歐洲對著幹嗎」、「根本義和團」、「2025年的義和團出現！」、「八國聯軍」、「朱立倫要戰歐洲了」、「朱慈禧：向英吉利宣戰 向法蘭西宣戰」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播