獨家》台南偽造連署案 王定宇、林俊憲一階各被偽造1679、1934份

台南地檢署偵結民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉偽造不法案，起訴國民黨市黨部副主委莊占魁（如圖）等11人。（資料照）

2025/05/08 11:45

〔記者林慶川／台北報導〕台南地檢署今上午偵結民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉偽造不法案，起訴國民黨市黨部副主委莊占魁等11人，據了解，此案偽造連署情況相當誇張，其中，確認王定宇共1679張，林俊憲共1934張，以第一階段需3千份提議人名冊來換算，有高達2分之1及近3分之2的連署書都是偽造的。

據了解，檢方經清查發現，立委王定宇罷免案可得確認偽造的提議人名冊共有1679張（其中提議人已死亡者有70張）、立委林俊憲罷免案可得確認偽造提議人名冊共有1934張（其中提議人已死亡者有60張）。

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台南地檢署查出，國民黨台南市黨部副主委莊占魁等黨部幹部及胡姓罷免案領銜人，其林姓友人等11人，計畫在今年1月儘快募得林俊憲、王定宇等2名立委各3000份罷免案提議人名冊，但因當時春節年假將至，若透過擺攤或親自聯繫恐難達標，因此以抄寫黨員名冊然後偽簽黨員姓名方式，再向中選會提交各3千餘份的名冊。

台南地檢署今上午依偽造文書，違反個人資料保護法等罪嫌起訴國民黨市黨部副主委莊占魁等11人，另37名黨工及親友等涉協助抄寫偽造提議人名冊獲緩起訴處分。

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