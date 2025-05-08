為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    爆盧縣一助理闖喪家要求簽罷綠委連署 伍麗華：懸崖勒馬，回頭是岸

    立委伍麗華。（資料照）

    立委伍麗華。（資料照）

    2025/05/08 12:05

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕屏東檢調近日傳喚罷免伍麗華死亡連署相關人員調查發現，有多位連署人根本不知道自己被盜用個資參與連署；其中，鍾姓女子被傳喚才知道個資被盜用。對此伍麗華表示，有媒體問她認不認識這位鍾小姐？她回應「這樣的鍾小姐太多了！」伍麗華再次重申：千萬不要因為「下令」罷免伍麗華，造成許許多多無辜族人的困擾，或者讓某些人吃上官司。伍麗華呼籲國民黨懸崖勒馬，回頭是岸。

    伍麗華在臉書PO文表示，今早媒體報導一位鍾小姐在社群平台痛批被人冒名連署罷免伍麗華，有媒體問她認不認識這位鍾小姐？她回應「這樣的鍾小姐太多了！」伍麗華再次重申：千萬不要因為「下令」罷免伍麗華，造成許許多多無辜族人的困擾，或者讓某些人吃上官司。伍麗華承擔不起！

    伍麗華指出，例如一位台東延平鄉的胡小姐，她二天前憤而發文譴責帶著罷免連署書前來喪家的舉止，當天在場的人員透露，告別式會場上，大家在座位上，見她穿梭傳遞請人簽連署書。更誇張的是，她前往喪家，對那些前來慰喪的親戚，要他們簽連署書，甚至還要喪家簽，因此被制止要求離開。

    伍麗華續指，這個人我自己也認識，張美智目前是盧縣一委員的助理，前幾年伍麗華以立委身分到台東參加她先生的告別式。二個月前，伍麗華去海端鄉參加一場喜宴跟她同桌，她見到我就掉眼淚：「委員，我跟妳的哥哥非常好，可是請妳體諒，我領了別人的薪水，我不能不罷免妳。」當下的我，完全不知道該如何回應，就只是傻笑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播