爆盧縣一助理闖喪家要求簽罷綠委連署 伍麗華：懸崖勒馬，回頭是岸

立委伍麗華。（資料照）

2025/05/08 12:05

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕屏東檢調近日傳喚罷免伍麗華死亡連署相關人員調查發現，有多位連署人根本不知道自己被盜用個資參與連署；其中，鍾姓女子被傳喚才知道個資被盜用。對此伍麗華表示，有媒體問她認不認識這位鍾小姐？她回應「這樣的鍾小姐太多了！」伍麗華再次重申：千萬不要因為「下令」罷免伍麗華，造成許許多多無辜族人的困擾，或者讓某些人吃上官司。伍麗華呼籲國民黨懸崖勒馬，回頭是岸。

伍麗華在臉書PO文表示，今早媒體報導一位鍾小姐在社群平台痛批被人冒名連署罷免伍麗華，有媒體問她認不認識這位鍾小姐？她回應「這樣的鍾小姐太多了！」伍麗華再次重申：千萬不要因為「下令」罷免伍麗華，造成許許多多無辜族人的困擾，或者讓某些人吃上官司。伍麗華承擔不起！

請繼續往下閱讀...

伍麗華指出，例如一位台東延平鄉的胡小姐，她二天前憤而發文譴責帶著罷免連署書前來喪家的舉止，當天在場的人員透露，告別式會場上，大家在座位上，見她穿梭傳遞請人簽連署書。更誇張的是，她前往喪家，對那些前來慰喪的親戚，要他們簽連署書，甚至還要喪家簽，因此被制止要求離開。

伍麗華續指，這個人我自己也認識，張美智目前是盧縣一委員的助理，前幾年伍麗華以立委身分到台東參加她先生的告別式。二個月前，伍麗華去海端鄉參加一場喜宴跟她同桌，她見到我就掉眼淚：「委員，我跟妳的哥哥非常好，可是請妳體諒，我領了別人的薪水，我不能不罷免妳。」當下的我，完全不知道該如何回應，就只是傻笑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法