國民黨台中「幽靈連署」涉案黨工轉污點證人？中檢回應了

中檢本月2日搜索國民黨中市黨部並聲押黨部書記長陳劍鋒等2人獲准，外傳有黨工轉為污點證人，中檢指並未知悉此事。（民眾提供）

2025/05/08 12:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦國民黨陣營罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純，第一階段提議時涉嫌抄黨員名冊，衍生各83人與66人「提議前死亡」的怪現象（俗稱幽靈連署或幽靈簽署），本月2日搜索國民黨台中市黨部並傳喚9名黨工，當庭逮捕聲押禁見台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍獲准，其餘6人交保、1人請回，外界傳言指此案已有被告黨工，轉成污點證人，斷此，台中地檢署表示，並未知悉或聽聞此事。

至於本案的偵辦進度，中檢指出，正在查核比對名冊等證物，目前尚無進一步的偵查或傳喚動作，另外，此案是否繼續擴大發展，中檢也不願說明或證實。

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中央選舉委員會是在今年4月，針對全國各縣市罷免立委第1階段的提議，向最高檢察署告發41件罷免提議案，有「提議前死亡」異常現象，台中市又以國民黨罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純，「提議前死亡」竟高達各83人與66人，合計149人的人數最多，公民團體罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪，也有「提議前死亡」現象，但僅為各1人、3人與1人（合計5人），兩者差距懸殊。

中檢本月2日搜索後，以被告身分傳喚9名黨工，上述2人聲押禁見獲准，其他7人中，台中市黨部第二組總幹事楊大緯、太平區黨部執行長王忠輝與副執行長程翌全、大里區黨部執行長洪麗香，以及劉姓男黨工與王姓女黨工，各10萬至20萬元交保，均限制出境出海，另一名黨工請回。

至於台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍的羈押禁見理由，台中地院指出，兩人涉嫌刑法的偽造文書罪、個人資料保護法的「非法處理（或利用）個人資料罪」，伍康龍另涉公職人員選舉罷免法的「未經同意偽造、假冒提議罪」（指抄襲黨員名冊），涉案重大且有勾串、滅證之虞，並考量兩人對台灣「選舉罷免制度的危害程度，裁定羈押禁見」。

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