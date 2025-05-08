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    罷免洪孟楷、廖先翔2階連署送件 侯友宜：2立委服務口碑有目共睹

    新北市國民黨籍立委洪孟楷、廖先翔罷免案的第二階段連署書，今天送交新北市選委會，市長侯友宜（左）表示，不期待用政治對立讓台灣產生撕裂和仇恨，2位立委服務的口碑有目共睹。（記者賴筱桐攝）

    新北市國民黨籍立委洪孟楷、廖先翔罷免案的第二階段連署書，今天送交新北市選委會，市長侯友宜（左）表示，不期待用政治對立讓台灣產生撕裂和仇恨，2位立委服務的口碑有目共睹。（記者賴筱桐攝）

    2025/05/08 11:32

    〔記者賴筱桐／新北報導〕發起罷免新北市第1選區國民黨籍立委洪孟楷、第12選區國民黨籍立委廖先翔的公民團體「罷洪！刻不容楷」及「齊心斷翔」，今天上午分別將第二階段連署書送交新北市選舉委員會，且都大幅超越法定門檻。新北市長侯友宜表示，不期待用政治對立的方式讓台灣產生撕裂和仇恨，這2位立委在新北市服務的口碑有目共睹，「他們真的做得很好」。

    侯友宜今天上午出席新北市特色運動中心展覽開幕儀式，被問到洪孟楷、廖先翔罷免案第二階段連署書送件的看法，侯指出，台灣最需要的是合作，面對現在的挑戰，內部一定要團結面對所有困難，他不期待用政治對立的方式讓台灣產生撕裂和仇恨，這2位立委在新北市服務的口碑，大家都有目共睹、眾所皆知，認真在第一線打拚。

    侯友宜舉例說，新北市舉行里基層座談會時，2位立委親自出席，而且協調中央和地方，讓地方發展更快速，2位認真打拚做事情的年輕立委，他給予滿滿的加油跟鼓勵，「他們真的做得很好」，新北市民有這2個立委幫大家繼續服務，新北市的成長會更快。

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